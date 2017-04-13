"Вазелиновые" секреты красоты

В далеком 1869 году англичанин Роберт Чезбро вряд ли мог ожидать, насколько популярным станет его полезное изобретение, которое изначально имело довольно странное название - «нефтяное желе». С 1972 года этот продукт известен всему миру под брендом Vaseline, что в переводе с немецкого буквально – «вода с оливковым маслом». И по сей день вазелин занимает важное место в косметической индустрии. Но в почете он не только у профессионалов – многие женщины хранят свои секреты красоты с использованием вазелина. Вот некоторые из них.

Защита при покраске волос

Если вы не ходите в парикмахерскую, а предпочитаете красить волосы дома своими силами, то, наверное, нередко сталкиваетесь с одной проблемой: после использования краски, кожные покровы по линии роста волос покрываются некрасивыми пятнами, которые подчас очень трудно смываются. На помощь в этом случае придет вазелин. Нанесите его перед окрашиванием на кожу, где она соприкасается с волосами. После того, как цвет волос изменился, смойте вазелин и увидите, что никаких пятен не осталось.

Выделение рельефа лица

Теперь не нужно идти в магазин за дорогими маркерами. Просто нанесите тоненький слой все того же вазелина на ваши скулы. Это поможет придать им естественный блеск и сияние. Помимо этого косметологи рекомендуют применять его на веках, для того чтобы создать модное глянцевое сияние. Только не стоит наносить вазелина слишком много, иначе ваша кожа будет выглядеть очень жирной.

Смягчение кожи

Вазелин уже больше века используется как самое эффективное средство для смягчения кожи. Если у вас сухие кожные покровы, то перед сном без опасений обильно смажьте их вазелином и оставьте на всю ночь. Утром кожа станет намного мягче и нежнее. Кстати зимой, это средство хорошо защитит руки от воздействия холода. Врачи, к примеру, в течение дня неоднократно смазывают свои руки вазелином, для того чтобы избежать чрезмерной сухости после многочисленных медицинских процедур.

Помощь ресницам

Косметологи доказали что вазелин помогает ресницам расти, питает их и соответственно делает длиннее и толще. Нанесите тоненький слой данного средства на ресницы перед сном. А утром нужно при помощи ватного тампона тщательно удалить средство с глаз и промыть теплой водой. Результат не заставит себя ждать. Однако нельзя пользоваться вазелином при слишком чувствительных глазах.

Отбеливание зубов

Многие голливудские дивы, чтобы их улыбка выглядела еще ярче, пользуются все тем же старым проверенным вазелином. Он мягко и в тоже время безопасно отбеливает зубную эмаль, делая ее сияющей, благодаря образованию на зубах барьерной пленки. Она защищает от появления пятен и потемнения эмали. Даже если его и проглотишь, то ничего страшного с организмом не произойдёт.

Борьба с секущимися волосами

Вазелин лучше, чем многие современные средства борется с секущимися кончиками волос. Необходимо всего лишь немного нанести его на волосы и хорошо втереть его в них. Такой же трюк применяют в том случае, если необходимо приручить выбивающиеся пряди или укротить непослушные кудри. Удивительно, что это средство при умеренном использовании не создает жирной пленки на поверхности волос.

Использование вместо крема

Вазелин сэкономить немало ваших денег. Он действует как увлажняющий и питательный крем, и в тоже время не содержит никаких вредных химических веществ. Он хорошо подойдет для любого типа кожи и решит многие проблемы. Помимо прочего вазелин можно смешать с каким-нибудь косметическим средством, например, с румянами. Тогда они не будут рассыпаться и продержаться на вашем лице дольше. Смешанные с вазелином румяна могут быть использованы в качестве помады. Он хорошо защищает губы от ветра и холода, не допуская на них появления трещин.

Помощь бровям

Представительницы прекрасного пола очень хорошо знают, насколько болезненна процедура выщипывания бровей. Для того чтобы сделать ее менее неприятной, можно сначала нанести вазелин на кожу. Он смягчит волосы и кожные покровы, одновременно уменьшая сопротивление. Так что помимо пинцета в сумочке обязательно должен быть вазелин.

Эксфолиант

Мы постоянно покупаем в магазинах и аптеках различные, подчас не дешевые эксфолианты – пилинги и скрабы. Они призваны избавить кожу от омертвевших клеток. На самом же деле, тратить много денег совсем не обязательно. Можно смешать дешевый вазелин с обычной морской солью. Это безопасное средство без ароматизаторов и консервантов, не вызывающее проблем со здоровьем. Эта смесь не только очистит кожу, но при этом и хорошо увлажнит ее. Таким образом, после процедуры увлажняющий крем не понадобится

Вазелин – это замечательное и полифункциональное средство, которое способно заменить многие косметические продукты, будучи при этом более полезным и доступным.

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Евгения Примак