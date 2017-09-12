Маска из желатина и активированного угля - глубокое очищение пор

Необычная, популярная, очень действенная маска для лица желатин-уголь относится к разряду масок-плёнок, которая образует на лице тонкую, но очень прочную плёнку.

Она не даёт воздуху и активному кислороду вмешиваться в те клеточные процессы, которые под ней происходят под воздействием желатина и активированного угля.

Какого эффекта ожидать от маски для лица из желатина и угля, приготовленной в домашних условиях? Каждый из её компонентов проводит свою работу в деле очищения и омоложения лица:

1. Желатин: природный коллаген в составе желатина прекрасно всасывается клетками кожи и начинает там работать, делая кожу более упругой, молодой и подтянутой: отсюда и омолаживающий эффект данной маски; белок, из которого желатин состоит на 85%, участвует в большинстве обменных процессов, происходящих в клетках кожи, нормализуя их работу; желатин выравнивает поверхность эпидермиса; отшелушивает с его поверхности мёртвые, уже не рабочие клетки; освежает и тонизирует кожу.

2. Активированный уголь: подсушивает кожу; стягивает поры; расщепляет загрязнения, образующие чёрные пробки в порах; успокаивает воспалённую кожу, а результат - уменьшение количества прыщей и угрей; разглаживает кожный рельеф; обеспечивает коже глубокое очищение от загрязнений.

3. Молоко: обладает прекрасным отбеливающим действием: устранит нездоровое покраснение лица, желтизну и чрезмерную пигментацию; прекрасно омолаживает: ещё в древние времена красавицы умывались молоком, зная о его молодильных способностях; смягчает некоторые агрессивные вещества в составе желатина и угля; делает кожу необыкновенно мягкой и шелковистой.

Чтобы маска-плёнка из желатина и угля получилась на славу и оправдала все ваши ожидания, готовьте её в строгом соответствии с рецептом. В сети можно найти рецепты подобных масок, в состав которых не входит молоко. Можете попробовать и такой вариант, и такой, но маска из желатина, угля и молока будет мягче воздействовать на кожу.

Ингредиенты:

желатин: одна чайная ложка порошка;

активированный уголь: одна таблетка;

молоко (при желании можно заменить обычной фильтрованной водой): две чайные ложки.

Рецепт:

Таблетку угля растолочь в порошок (если уголь свежий, это не составит труда), смешать с желатином. Развести полученный порошок холодным молоком, тщательно размешать. Не дожидаясь растворения порошка, поставить приготовленную смесь в микроволновку. Выдержать её там в течение 15 секунд. Остудить до комнатной температуры. Наложить маску до полного её высыхания.

Регулярно используя для своей кожи такую чудодейственную маску-плёнку, вы в самом скором времени почувствуете, что ваше лицо засияло молодостью и красотой. Таков результат этого уникального косметического средства, которое так легко приготовить собственными руками в домашних условиях. Омолаживающая, очищающая и тонизирующая, маска желатин молоко активированный уголь станет одним из самых ваших любимых ухаживающих за кожей средств.

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Валентина Соломатина