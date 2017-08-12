Десять секретов красоты, которые действительно работают

Каждая представительница прекрасного пола хочет выглядеть красивой и ухоженной, особенно летом. Из этой статьи вы узнаете действенные и малобюджетные народные рецепты, которые помогут вам выглядеть ещё более привлекательно.

Обычная ложка поможет избежать столь нелюбимых нами следов от туши под глазами. Просто держите ложку под нижним веком, когда наносите тушь.

Лучшее средство от опухших глаз: возьмите сырой очищенный картофель, разрежьте пополам и положите на глаза на 10 минут.

Когда вам в следующий раз нужно будет сделать маску для лица, но не будет времени или желания бежать в магазин, попробуйте кефирную маску. Для её приготовления вам понадобятся две столовые ложки кефира, одна столовая ложка мёда и яичный белок. Все ингредиенты нужно перемешать до однородной массы и нанести на кожу лица на 18–20 минут. Затем следует ополоснуть лицо холодной водой. Кефирная маска обладает очищающим, защитным и успокаивающим эффектом и является замечательным аналогом большинству дорогостоящих средств для ухода за кожей лица.

Кофейная гуща может помочь вам избавиться от целлюлита. Используйте её вместо скраба для тела и в скором времени заметите, что ваши проблемные места выглядят намного лучше.

Можно добиться осветления волос без использования дорогостоящих и, во многих случаях, вредных средств для окрашивания волос. Для этого необходимо использовать простой отвар ромашки. Можно ополаскивать им волосы или смачивать их по всей длине, чтобы добиться более светлого оттенка.

Холодная вода поможет вам высушить лак на ногтях. Наберите холодную воду в небольшую мисочку, добавьте несколько кубиков льда и подержите ногти в этом прохладном растворе около двух минут. Важно следить, чтобы вода покрывала только ваши ногти, а не ладони целиком.

Летом нам бывает очень сложно избавиться от излишней потливости. От этого недуга тоже есть хорошее средство: принимайте ванну с мятой. Мяту также можно комбинировать с шалфеем, ромашкой и листьями грецкого ореха.

Ещё одна неприятность, которая случается с нами преимущественно в летнее время, — мозоли. Все мы покупали новые туфли, которые оставляли нам «приветы» в виде этих болезненных кожных неприятностей. Для того чтобы уменьшить трение и, следовательно, уменьшить боль, смазывайте кожу вазелином.

Многие из нас любят использовать лак с блёстками. Однако процесс удаления такого лака с ногтей весьма неприятен. Чтобы удалить лак с блёстками без лишних неудобств, смочите ватный диск средством для снятия лака и приложите его к ногтю. Затем возьмите кусок фольги и закрепите его поверх ватного диска. Через 3–4 минуты данную «конструкцию» можно будет снять. Лак с ваших ногтей будет очищен полностью.

Рыбий жир, который мы все так не любили в детстве, является хорошим средством для борьбы с секущимися кончиками. Смазывайте рыбьим жиром кончики волос за 10 минут до того, как соберётесь помыть голову.

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Валентина Соломатина