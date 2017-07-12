Как с легкостью нарисовать стрелки подводкой?

Самые красивые и четкие стрелки на глазах получаются только при использовании жидкой подводки. Разумеется, пользоваться такой подводкой гораздо сложнее, чем карандашом для глаз, однако небольшая практика поможет научиться рисовать идеально ровные стрелки.

1. При подводке глаз никогда не растягивайте веко, поскольку при растягивании кожи век при подводке, линия может стать неровной.

2. Подводите веки при чуть прикрытых глазах, так гораздо проще следить за той формой, которую вы желаете придать вашим векам.

3. Не пытайтесь провести линию сразу целиком, лучше сделайте несколько коротких штрихов по краю ресниц и соедините линию в самом конце, при получении желаемой формы века.

4. Не забудьте удалить избыток краски с кисточки подводки для век. Слишком много красящего пигмента может испортить общий вид ваших глаз.

5. Линия подводки должна быть тонкой у внутреннего угла глаза и расширяться к внешнему углу. Для того чтобы это сделать, достаточно изменить силу нажатия на кисточку подводки.

6. Перед подводкой век, сядьте удобно, если это возможно у стола, чтобы ваш локоть лежал на поверхности стола, так вы обеспечите максимально ровную стрелку на веке.

7. Не отчаивайтесь, если линия получается не ровной. Чем больше вы подводите глаза, тем более ровной будет ваша линия глаз.

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Валентина Соломатина