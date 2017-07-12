Рецепты для роста ресниц

Каждая женщина мечтает о красивых длинных ресницах, но не каждая может похвастаться таким достоянием. Не отчаивайтесь, дорогие женщины, существуют рецепты для роста ресниц, которые помогут вам осуществить свою мечту, стать обладательницами шикарных, пышных ресниц.

Перед тем, как поделиться рецептами для роста ресниц, нужно дать несколько важных советов:

• Наносите средства для ресниц за 2-3 часа до сна и непосредственно перед сном смывайте. Все дело в том, если вы оставите их на ночь, утром может возникнуть отек.

• Наносите средства щеточкой для расчесывания ресниц или хорошо вымытой старой щеточкой от туши.

• Все ингредиенты (масла, витамины) продаются в аптеках.

Рецепт № 1. Укрепляет, питает ресницы.

• Касторовое масло – 1 столовая ложка

• Сок алоэ – 1 чайная ложка

• Витамин Е (масляный раствор) – 4 капли

• Витамин А (масляный раствор) – 2 капли

Тщательно перемешать и нанести на ресницы щеточкой.

Рецепт № 2. Питает ресницы витаминами.

• Рыбий жир – 1 чайная ложка

• Витамин Е – 3 капли

• Масло оливковое – 3 капли

Хорошенько перемешать и нанести на ресницы. Делать такие аппликации в течение 1 месяца.

Рецепт № 3. Для роста и густоты ресниц.

• Коньяк – 1 чайная ложка

• Масло репейное – 1 чайная ложка

• Вазелин

Перемешайте до получения однородной массы и аккуратно, избегая попадания в глаза, нанесите на ресницы.

Рецепт № 4. Для роста ресниц.

Смешать в равных частях: сок моркови, масло шиповника, облепиховое масло и касторовое масло.

Также можно использовать масла по отдельности.

• Например, смазывать ресницы маслом касторки или льняным маслом.

• Миндальное масло действует очень эффективно, ускоряя рост ресниц.

• Масло персика поможет предотвратить преждевременное выпадение ресниц.

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Алевтина Мармеладова