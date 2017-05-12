Шелушится кожа на лице: что делать?

Активное воздействие на кожу лица солнца, воды, ветра или бытовой химии, нехватка витаминов, неправильный за ней уход – это наиболее распространённые причины, почему шелушится кожа на лице. Что делать, чтобы справиться с этой неприятностью?

Прежде всего, следует не полениться и обратиться к дерматологу, чтобы выяснить, что шелушение кожи на лице не вызвано её болезнью. И если вы здоровы, то можно воспользоваться несколькими проверенными рецептами.

Что делать во время умывания?

Как только вы заметили, что кожа лица начала шелушиться, сразу откажитесь от умывания водопроводной водой с использованием мыла. Применяйте для очищения лица тоник или приготовленное на основе сливок или молока косметическое молочко, а смывайте его мягкой кипячёной водой.

Сделайте отвар ромашки или липы, заморозьте его, и каждое утро протирайте лицо ледяными кубиками отвара. Сразу вытирать лицо после процедуры такого утреннего умывания не следует – подождите, когда кожа лица впитает целебную влагу (буквально несколько минут), а потом аккуратно промокните лицо мягким махровым полотенцем. Настой ромашки помогает и при других проблемах с кожей лица, например, при куперозе.

Что делать для лечения?

Для лечения шелушащейся кожи рекомендуется регулярно накладывать на лицо различные увлажняющие и питательные маски. Вот несколько рецептов их приготовления из продуктов, которые можно найти на любой кухне.

Маска из творога

Применение маски из творога рекомендуется для кожи лица с расширенными капиллярами. Для приготовления творожной маски необходимо смешать: столовую ложку тщательно растёртого творога; рыбий жир, в количестве половины чайной ложки; столовую ложку крепкой чайной заварки; столовую ложку сока, полученного из зелени петрушки; чайную ложку растёртой в муку сухой цедры апельсина или лимона.

Творожную маску следует нанести на лицо ровным слоем, а через 15 минут смыть тёплой водой.

Горчичная маска

Для приготовления такой маски к чайной ложке сухой горчицы надо добавить столовую ложку растительного масла, немного кипячёной воды и всё тщательно перемешать. Маску следует держать на коже в течение пяти минут, затем смыть тёплой водой, а на лицо обязательно нанести питательный крем.

Молочная маска

Для того чтобы приготовить молочную маску надо тщательно растереть столовую ложку творога и столовую ложку сливок или тёплого молока, добавить столовую ложку подогретого оливкового масла, щепотку соли и всё основательно перемешать. Молочную маску на лице держат в течение 15 минут и смывают тёплой водой.

Если кожа лица шелушится, а сделать питательную или увлажняющую маску невозможно по причине отсутствия продуктов, то рекомендуется следующий способ её лечения: просто протрите кожу смоченным в подогретом оливковом масле тампоном, а через полчаса ополосните лицо тёплой водой. Такую процедуру следует делать ежедневно до тех пор, пока кожа на лице не станет мягкой.

Этот же способ можно применять, если шелушится кожа не на лице, а, например, на локтях или руках.

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Алевтина Мармеладова