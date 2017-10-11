Как правильно делать маски для лица

Чтобы получить от домашней маски для лица максимальный эффект, необходимо её правильно использовать. Как и в любом деле при нанесении маски нужно следовать некоторым правилам. Через некоторое время, попрактиковавшись, сделать себе маску дома будет легко и просто

Среднее время, которое нужно держать маску на коже это 10-20 минут. Но нужно понимать, что за это время чуда не произойдет, и маска не решит разом все проблемы. Нужна регулярность процедур! Проведем аналогию: если ты один рас побегала или покачала пресс, а потом забросила, не жди, что ты за один раз похудеешь, попа станет как орех, а живот плоским и подтянутым. Во всем необходимо регулярность и постоянство, в том числе и в уходе за кожей.

Меры предосторожности, о которых важно помнить

- При болезни щитовидной железы, противопоказанно наносить маски на кожу шеи. Кожа вокруг глаз очень нежная, её нужно защищать, очень полезно во время маски прикладывать к глазкам ватные диски смоченные настоем зеленого или ромашкового чая.

- Кожу вокруг губ так же нужно защищать от подсушивающих и стягивающих кожу масок (например, маска из глины), перед нанесением маски смазать кожу кремом или оливковым маслом, или четко избегать попадания маски на кожу вокруг губ.

- При аллергии на один из компонентов, маска противопоказана, либо исключи этот продукт из состава маски.

- Если во время или после нанесения маски кожу начинает сильно щипать, немедленно смой её и больше не делай.

- Нельзя в течении часа после маски выходить на улицу, особенно зимой, а летом нельзя выходить на улицу после фруктово-ягодных масок, т. к. кожа становиться чувствительнее к солнечным лучам. Кожа после маски должна отдыхать.

- Маски обычно делаются вечером, за несколько часов до сна.

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Александра Дроздова