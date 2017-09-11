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Подбираем стрелки к форме глаз

Подбираем стрелки к форме глаз. 13874.jpeg

При нанесении макияжа необходимо учитывать форму глаз. Если она не совсем правильная, при помощи стрелок ее можно подкорректировать так, чтобы она казалась идеальной.

- Маленькие глаза. Профессионалы советуют красить стрелку начиная с середины глаза, прямо у самых ресниц, а дальше немного расширять ее. Если кончик поднять вверх, то таким образом глаз больше откроется.

- Круглые глаза. Если сделать полную стрелку, и при этом чтобы кончик тянулся к веку, то глаз станет более растянутым, что для такой формы глаз как раз то, что нужно. Главное, сильно не переборщить, пусть хвостик будет длинной не более 5 мм. Немного уменьшит глаз стрелка, которая у кончиков будет немного толще.

- Широко посаженные глаза. Сделает глубокий взгляд достаточно широкая стрелка возле ресниц.

- Узкие глаза. Чтобы глаза стали более круглыми, нужно стрелку сделать потолще по центру, чем в углах. А некоторые девушки в углах вообще ничего не рисуют, а лишь немного по центру, что расширяет глаз.

 

Евгения Примак
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