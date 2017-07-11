Рисуем брови правильно

Самое распространенное заблуждение в рисовании бровей – выбирать между карандашом и тенями. В идеале следует использовать оба средства:

1. Обозначаем карандашом нижнюю границу бровей.

2. Интенсивно заполняем тенями центральную часть брови и слегка прокрашиваем тенями головку брови скошенной кистью, растушевывая ближе к переносице (это единственное место брови, где не при каких условиях нельзя оставлять резкую границу, если речь идет о макияже для жизни).

3. Дорисовываем карандашом хвостик и расчесываем брови щеточкой.

4. Закрепляем брови воском или гелем для бровей. Можно использовать прозрачный или с легким перламутровым эффектом – он придаст объем бровям и оптически сделает их более густыми.

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Евгения Примак