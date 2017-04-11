Маска из грейпфрута от морщин
Мякоть и сок грейпфрута эффективно применять в составах домашних масок для разглаживания морщин, легкого отбеливания, тонизации и освежения кожи.
Ингредиенты:
Мякоть грейпфрута
1 чайная ложка сметаны
1 чайная ложка морковного сока
1 столовая ложка рисовой муки
Приготовление:
В мякоть грейпфрута (для 1 процедуры) надо добавить сметану, морковный сок и рисовую муку (можно измельчить рис на кофемолке), тщательно перемешать и нанести на очищенное лицо густым слоем.
Применение:
Через 30 минут смойте теплой водой и смажьте кожу оставшимся соком грейпфрута. Не вытирайте лицо полотенцем, дайте ему высохнуть.
Маску рекомендуется делать 1 раз в неделю в течение месяца. Результат применения этой маски вас приятно удивит: мелкие морщинки исчезнут, цвет лица улучшится.Алевтина Мармеладова