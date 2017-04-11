 
           
Статьи / Моя семья  / 

Женский мир

Маска из грейпфрута от морщин

Маска из грейпфрута от морщин
 

Мякоть и сок грейпфрута эффективно применять в составах домашних масок для разглаживания морщин, легкого отбеливания, тонизации и освежения кожи.

Ингредиенты:

Мякоть грейпфрута

1 чайная ложка сметаны

1 чайная ложка морковного сока

1 столовая ложка рисовой муки

Приготовление:

В мякоть грейпфрута (для 1 процедуры) надо добавить сметану, морковный сок и рисовую муку (можно измельчить рис на кофемолке), тщательно перемешать и нанести на очищенное лицо густым слоем.

Применение:

Через 30 минут смойте теплой водой и смажьте кожу оставшимся соком грейпфрута. Не вытирайте лицо полотенцем, дайте ему высохнуть.

Маску рекомендуется делать 1 раз в неделю в течение месяца. Результат применения этой маски вас приятно удивит: мелкие морщинки исчезнут, цвет лица улучшится.

Алевтина Мармеладова
Код для вставки в блог
﻿

Разделы

Афиша событий Звездные истории Женский мир Родители и дети Материнство и красота Беременность и роды Семейная психология Социум
Тесты
Видео
Copyright © 2004-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «ПРАВДА.Ру», missus@pravda.ru
ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»
Система Orphus
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа Rambler's Top100