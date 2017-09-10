Советы, с которыми вы будете восхитительны каждый день

Каждая девушка хочет выглядеть безупречно. Такова наша женская природа - нам хочется, чтобы все было идеально до мелочей. Но зачастую работа, семья и домашние хлопоты отнимают так много времени, что на себя любимую его почти не остается.

Эфирное масло корицы придаст губам объем и сделает их яркими. Тот же эффект даст и масло перечной мяты. Если у вас нет аллергии на эти масла, просто добавьте несколько капель в ваш бальзам или блеск для губ.

Оливковое (и кокосовое) масло поможет удалить стойкий макияж, если под рукой нет мицеллярной воды.

Слишком плотный тональный крем можно разбавить любым увлажняющим кремом. А сделать его темнее можно при помощи небольшого количества жидкого бронзанта.

Если хотите придать лицу отдохнувший и свежий вид, нанесите немного кремового хайлайтера на выступающие части лица (спинку носа, верхние части скул, подбородок, центр лба, галочку губ). А если нанести хайлайтер на области над бровями и растушевать в сторону лба - это визуально приподнимет брови и веки.

Чтобы сделать кожу мягкой и сияющей, смешайте чайную ложку пищевой соды со своим гелем для умывания или очищающим молочком. Нанесите на лицо, помассируйте несколько секунд и смойте теплой водой. Процедуру рекомендуется повторять два-три раза в неделю.

Если любимая тушь начала подсыхать, ее можно «реанимировать» несколькими каплями физраствора или подержав ее пять минут в горячей воде.

Раскрошившуюся компактную пудру (а также тени для век и румяна) можно починить, добавив в неё несколько капель спирта. Аккуратно перемешайте пудру ножом до образования однородной массы, разровняйте и оставьте до утра. На следующий день спирт испарится, а ваша пудра будет как новенькая.

Если лак для ногтей не открывается или загустел, подержите флакончик в горячей воде, встряхните и бегите красить, пока лак не остыл.

Закрутите волосы в жгут и состригите все торчащие волоски. Так вы сможете избавиться от секущихся кончиков, если на поход к парикмахеру времени катастрофически не хватает. Вместо геля для бровей можно использовать лак для волос. Брызните им на старую кисточку от туши и расчешите брови.

Детская присыпка или крахмал прекрасно заменят сухой шампунь, когда его нет под рукой, а вам нужно быстро освежить волосы.

Для создания вертикальных локонов, проведите утюжком сверху вниз по скрученным в жгут волосам. Результат зафиксируйте лаком.

Чтобы не натереть мозоли в новых туфлях, смажьте стопы шариковым дезодорантом или рассыпчатой пудрой.

Прогрейте щипцы для завивки ресниц феном, несколько секунд перед использованием. Благодаря этому реснички гораздо дольше будут оставаться подкрученными.

Перед тем, как красить ногти, смажьте кутикулу вазелином или клеем ПВА. Так вы легко сможете удалить лак с кожи вокруг ногтя.

Наклейте пластырь с дырочками на ноготь, покрытый базовым слоем лака и зарисуйте его тем цветом, которым вы хотите сделать точки. Аккуратно снимите пластырь, как только лак высохнет и вы получите аккуратный узор.

Нанесите немного обычного вазелина на запястья, прежде чем нанести парфюм и любимый аромат останется с вами в течение всего дня.

Соберите волосы в два хвостика - один непосредственно над другим. Этот простой трюк поможет зрительно увеличить объем и длину волос.

Собираетесь на важное мероприятие, а на лице выскочил прыщик? Капните немного сосудосуживающих капель для глаз на кусочек ваты, ненадолго положите в морозилку и приложите к проблемному участку. Через 20 минут краснота спадет и воспаления станут гораздо менее заметны.

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Алевтина Мармеладова