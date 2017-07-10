Как сжечь лишний жир при помощи льда

Для борьбы с лишним весом в настоящее время прибегают к различным методам. Лед - это одна из форм воды, а, как известно, все люди на 80 процентов состоят из воды. Что может быть натуральнее и естественнее в борьбе с лишними килограммами?

Чтобы сделать антицеллюлитный компресс, засыпь горсть кубиков льда в полотняный мешочек. Проблемную часть тела покрой полотенцем, а сверху помести мешочек со льдом на 30 минут. Прекрати процедуру, если ты вдруг почувствовала сильное жжение или испытываешь любые другие негативные ощущения, чтобы предотвратить риск обморожения.

Для антицеллюллитого массажа оберни кусочки льда салфеткой и массируй тело круговыми движениями, уделяя каждой проблемной зоне не более 2 минут. После процедуры интенсивно разотри кожу махровым полотенцем: большой перепад температуры дополнительно повлияет на процесс сжигания жира. Нанеси на кожу тела увлажняющий лосьон или молочко.

Для массажа можешь приготовить лед из отвара трав (ромашки, календулы, череды, липы) или минеральной воды.

Выполняй эти процедуры 3–4 раза в неделю, чтобы убедиться в эффективности метода. А ускорить процесс похудения помогут физические упражнения для сжигания жира.

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Александра Дроздова