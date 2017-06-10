Вы привыкли пить только зеленый или черный чай?

Предлагаем поэкспериментировать и ввести в рацион разнообразные травяные чаи. Напрасно вы думаете, что никакой иной напиток не способен разбудить вас утром или заменить привычный вкус любимого напитка. Наш топ-10 травяных чаев расскажет вам о разных вариантах отваров, среди которых каждый найдет что-то свое по вкусу.

1. Имбирь.

Чай с имбирем обладает поразительным согревающим эффектом. Именно этот напиток лучше пить во время холодов. Кроме того, имбирный чай помогает перевариванию тяжелой пищи, обладает противовоспалительным эффектом, который распространяется как на желудочно-кишечный тракт, так и на весь организм. А его оригинальный острый вкус оценят любители поперчить пищу.

2. Малина.

Чай с листьями и ягодами малины приятен на вкус практически всем, но больше всего он подходит женщинам и людям с недостатком магния в организме. Этот напиток поможет справиться с простудой, избавит вас от судорог в мышцах, наладит гормональную систему и добавит ещё много полезных веществ вашему организму. Особенно рекомендуется пить поздней зимой и ранней весной.

3. Мята.

Мятный чай прописывают нервным людям и беременным женщинам, страдающим токсикозом. И не зря, ведь мята способствует расслаблению, успокоению и ликвидации тошноты или метеоризма. Если вы боитесь строгого экзаменатора или начальника-самодура, если вас укачивает в транспорте или вы плохо засыпаете по ночам, то мятный чай - то, что вам нужно.

4. Чабрец.

Вы пьете зеленый чай по утрам, чтобы проснуться и считаете, что таких тонизирующих напитков больше не существует? Попробуйте чай с чабрецом. Он обладает не только удивительным ароматным вкусом, но и поможет ощутить прилив бодрости.

5. Мелисса лимонная.

Очаровательная травка с удивительно приятным запахом. Любительницы мелиссы должны знать, что напиток из этой травы вызывает аппетит и способствует набору веса. Поэтому такой чай стоит пить в том случае, если вы хотите набрать несколько килограммов.

6. Ромашка.

Чай с ромашкой - лучшее средство от желудочно-кишечных заболеваний, особенно воспалительного характера. Кроме того, ромашка поможет расслабиться, успокоить нервы, быстрее заснуть или избавиться от боли во время менструации.

7. Черная смородина.

Напиток из листьев и плодов черной смородины защищает от заболеваний, способствует повышению гемоглобина, придает сил и питает организм витамином С.

8. Можжевельник.

Чай из можжевельника поможет избавиться или предотвратить заболевания мочевыводящих путей, освежит дыхание, согреет в холод и очистит организм.

9. Липа.

Ну, о пользе этого чая рассказывать смысла нет. Потогонный, противовоспалительный, очищающий и омолаживающий напиток, обладающий умопомрачительным ароматом. Если Вам не нравится концентрированный липовый чай, рекомендуем дополнить липу другими травами по вкусу, чтобы получилась смесь. Кстати, липовым отваром полезно протирать кожу для её увлажнения и питания.

10. Змееголовник.

Этот чай стоит пить только вечером. Он снимает головные боли любой интенсивности и успокаивает нервы, избавляя от бессонницы. Стоит выпить кружечку чая из змееголовника, и вас начинает клонить в сон. Напиток из этой травы обладает легким апельсиновым ароматом.

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Валентина Соломатина