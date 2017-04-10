Чай для похудения
Этот оригинальный напиток из чая улун содержит множество витаминов и антиоксидантов. А имбирь и корица, которые входят в состав, делают его еще полезнее для фигуры и всего организма в целом.
Ингредиенты:
3 стакана воды
1 ¼ стакана молока
½ чайной ложки ванильного экстракта
Ломтик свежего имбиря, очищенного и измельченного
4 гвоздики
½ чайной ложки молотой корицы или 1 стручок
¼ чайной ложки молотого кардамона
8 пакетиков чая улун
Сахар по вкусу
Приготовление:
Смешай в кастрюле воду, молоко, ваниль, гвоздику, корицу, кардамон и доведи до кипения.
Уменьши огонь и готовь еще 10 минут, помешивая. Увеличь огонь и когда смесь снова закипит, выключи и добавь чайные пакетики.
Накрой крышкой и подожди 4 минуты. Вытащи пакетики и перелей чай через сито в кувшин.
Добавь лед и сахар, по желанию.
Храни в холодильнике не дольше 1 суток.
Пищевая ценность: 46 ккал.Мария Зимина