Чай для похудения

Этот оригинальный напиток из чая улун содержит множество витаминов и антиоксидантов. А имбирь и корица, которые входят в состав, делают его еще полезнее для фигуры и всего организма в целом.

Ингредиенты:

3 стакана воды

1 ¼ стакана молока

½ чайной ложки ванильного экстракта

Ломтик свежего имбиря, очищенного и измельченного

4 гвоздики

½ чайной ложки молотой корицы или 1 стручок

¼ чайной ложки молотого кардамона

8 пакетиков чая улун

Сахар по вкусу

Приготовление:

Смешай в кастрюле воду, молоко, ваниль, гвоздику, корицу, кардамон и доведи до кипения.

Уменьши огонь и готовь еще 10 минут, помешивая. Увеличь огонь и когда смесь снова закипит, выключи и добавь чайные пакетики.

Накрой крышкой и подожди 4 минуты. Вытащи пакетики и перелей чай через сито в кувшин.

Добавь лед и сахар, по желанию.

Храни в холодильнике не дольше 1 суток.

Пищевая ценность: 46 ккал.

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Мария Зимина