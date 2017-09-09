Бьюти-трюки для волос

Красивые волосы - это проще, чем ты думаешь, если не только ухаживать за ними, но еще и знать несколько хитрых лайфхаков.

Сухой шампунь

Советы про использование сухого шампуня часто не воспринимаются. Поскольку, раз попробовав, многие ощутили только дискомфорт. Правильнее его использовать следующим образом: нанесите сухой шампунь сначала на расческу, покупайте для этого сухие шампуни в спреях. И только затем расчешите волосы от корней до кончиков несколько раз. Никакого серого налета на корнях, а волосы - легкие и чистые!

Сахар для волос

Сахарная вода - отличное средство укладки. Растворите 6 чайных ложек в стакане кипятка, охладите, затем распылите на волосы. После этого просто накручивайте локоны на бигуди или закрепляйте пучочки. Когда волосы высохнут, снимите бигуди. Получились мягкие локоны, а волосы не пострадали от химического состава средства для укладки.

Уход за окрашенными волосами

Жесткая вода действует не дружелюбно по отношению к окрашенным волосам. Обязательно пользуйтесь для окрашенных волос водой без минеральных примесей и отложений. Они делают волосы тусклыми, разрушают цвет. Этого можно добиться, если использовать фильтрованную воду для мытья окрашенных волос. Полезно прикрепить фильтр к душу.

Натуральная завивка

Локоны всегда в моде. Создавайте их путем, безопасным для волос. Скрутите пучки или косы на мокрые волосы, просушите волосы в таком состоянии. Затем распустите, и получаем легкую волну.

Придать гладкости волосам

Если вас смущают пушащиеся волоски, или волосы не достаточно гладкие и ровные, то можно воспользоваться следующим советом. Выжать сок лимона или лайма в ваш шампунь и кондиционер. Эти соки с высокой кислотностью помогут лучше очистить волосы, обезжирить их, закроют кутикулы. В результате - идеально гладкая прическа и без всякой химии или термообработки утюжками.

Бережно и мягко

То, как вы моете волосы, может им навредить. Не трите слишком интенсивно, не взбивайте сильно пену, не скребите кожу головы, это может навредить кутикулам. Вместо этого перед мытьем сделайте массаж корней, а шампунь распределяйте сначала на концы. Потом нежно, мягкими движениями распределите шампунь по всей голове.

Средства для волос без натрия

Чтобы долго сохранять здоровый вид волос, важно не только свести к минимуму обработку феном, но и применять правильные шампуни и кондиционеры. Те, которые содержат кератин, укрепляют волос, разглаживают его, пополняют собственные запасы кератина. Но наряду с этим компонентом в средствах может быть натрий, который разрушает кератин. Поэтому ищите средства для волос строго без натрия.

Современный пучок

Основной секрет заключается в том, чтобы создать контраст между волосами и самим пучком. Зачесанные назад волосы должны быть идеально гладкими и блестящими, тогда как сам пучок может быть спутанным, неаккуратным, с выбивающимися прядями. Это стильно.

Перед мытьем волос

Обязательно тщательно расчешите волосы перед мытьем головы. Иначе, когда волосы спутаны, вы можете окончательно их повредить при мытье. Перед тем, как нанести шампунь, тщательно промойте волосы теплой водой, чтобы открыть фолликулы и избавиться от продуктов стайлинга. И только потом наносите шампунь.

Идеальный хвост

Лягте на кровать, свесив голову и волосы вниз. Соберите волосы на макушке или немного ниже. Если хотите супер-гладкие волосы, то смочите расческу водой и расчешите перед тем, как собирать хвост. Идеальный конский хвост готов!

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Алевтина Мармеладова