Домашние скрабы для глубокого очищения пор

Скраб для лица предназначен для отшелушивания отмерших клеток и глубокой очистки пор. После его применения кожа становится гладкой, нежной и бархатной, убираются все шероховатости, улучшается цвет лица.

Рецепт первый (сметана и манная крупа)

Для приготовления этого домашнего скраба Вам необходимо смешать в стеклянной пиале в одинаковых пропорциях свежую домашнюю сметану и манную крупу. Если смесь получается слишком густой её можно немного разбавить очищенной водой или отваром ромашки. Нанесите готовую смесь на кожу лица круговыми массажными движениями, после чего смойте остаток скраба тёплой проточной водой.

Рецепт второй (кофейная гуща)

Необходимо смешать кофейную гущу с качественным оливковым маслом до пастообразного состояния, а затем нанести, слегка надавливая кончиками пальцев на кожу лица. После проведения процедуры необходимо умыть лицо прохладной водой. Регулярное применение этого скраба придаст коже лица естественный цвет и избавит её от чёрных точек.

Рецепт третий (овсяные хлопья)

Запарьте две - три больших (столовых) ложки овсяных хлопьев горячей водой, после чего измельчите их вилкой и нанесите лёгкими движениями на кожу. Когда смесь на лице чуть-чуть подсохнет распределите её по всей поверхности массажными движениями, а затем смойте тёплой водой или слабым настоем ромашки (вместо него можно использовать настой зелёного чая).

Рецепт четвёртый (мед и цедра лимона)

Смешайте одну чайную ложечку жидкого мёда (также можно использовать и засахарившийся мёд, но перед приготовлением скраба его рекомендуется растопить на водяной бане) с чайной ложечкой измельчённой в кофемолке сухой цедры лимона. После этого нанесите скраб массажными движениями на лицо и оставьте на пять - десять минут. Смывают медовый скраб проточной тёплой водой с использованием ватных косметических дисков.

Рецепт пятый (очищающий скраб)

Чтобы приготовить этот очищающий скраб, вам необходимо натереть на тёрке свежую морковь, смешать её с любым абразивным измельчённым продуктом (например, манная крупа или кофейная гуща) и разбавить до консистенции сметаны тёплым молоком. Лёгкими массажными движениями нанесите приготовленную массу на кожу лица, подержите десять минут, а затем смойте водой.

После каждой очищающей процедуры рекомендуется тонизировать кожу льдом из настоя ромашки.

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Алевтина Мармеладова