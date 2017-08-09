Все о применении репейного масла для волос

Ищете альтернативу дорогущим салонным средствам? Самое время вспомнить о репейном масле, целебные свойства которого ничуть не уступают известным брендам. Как использовать репейное масло для волос, и от каких проблем оно помогает? Наберитесь терпения, мы обязательно об этом расскажем!

Масло репейника – то, что доктор прописал!

Репейное масло не зря считается лучшим домашним средством по уходу за шевелюрой, ведь оно охватывает широкий спектр самых разных проблем.

Среди них:

Медленный рост волос;

Полное или частичное облысение и у женщин, и у детей, и у мужчин;

Интенсивное выпадение прядей, обусловленное стрессом, кормлением грудью, беременностью, родами и нарушением обмена веществ;

Повышенная жирность: Масло регулирует работу сальных желез и восстанавливает функции волосяных фолликулов. Главное – не передержать его на волосах;

Чрезмерная сухость кожи головы и ее зуд: После применения репейного масла она становится чистой, здоровой и увлажненной;

Волосы, поврежденные в результате частого использования фена, утюжка, плойки, краски и стайлинговых средств: Оно сглаживает расслоившиеся чешуйки, насыщает пряди влагой, оказывает питательный и увлажняющий эффект.

Причина метаморфоз, происходящих с волосами вследствие применения репейного масла, кроется в присутствии в его составе:

жирных кислот, которые обеспечивают питание луковиц и влияют на состояние волосяного покрова;

микро- и макроэлементов, содержащихся в минеральных солях;

витаминах и флавоноидах, поддерживающих кислотно-щелочной баланс кожи головы;

инулина, особого вещества, улучшающего обмен веществ в эпидермисе головы и увеличивающего скорость роста волос.

Подводя заключительный итог, можно смело сказать, что регулярные процедуры с репейным маслом способны вернуть здоровье даже самой несчастненькой шевелюре.

Вы не поверите, но масло репейника не имеет каких-либо противопоказаний. Его использование может быть ограничено только индивидуальной непереносимостью компонентов. Кстати, каждая из вас может проверить себя на наличие аллергии. Для этого достаточно смазать запястье небольшим количеством масла и выждать 10-15 минут. Если не появится никаких покраснений, раздражений и высыпаний, смело наносите его на шевелюру.

И еще один нюанс для блондинок и русых. Обязательно обращайте внимание на цвет репейного масла, так как зеленоватый оттенок может запросто остаться на ваших прядях.

Как смыть репейное масло с волос?

Во многих рецептах маску на основе этого масла оставляют на всю ночь. Предприняв утром несколько неудачных попыток смыть его с головы при помощи шампуня, многие девушки вынуждены весь день провести с неопрятной головой. Чтобы с вами не приключился такой же казус, примите во внимание пару советов.

Во-первых, оставьте для косметических процедур выходной день.

Во-вторых, приготовьте для его смывки натуральный шампунь из ржаной муки (5 столовых ложек) и теплой воды. Разводим муку до состояния полужидкого теста, наносим его на смазанные маслом пряди, массируем их руками и оставляем смесь на 5-10 минут. По окончании указанного времени смываем наш шампунь под проточной водой, пытаясь всячески его вспенить.

Эффективные рецепты на основе репейного масла

Собираетесь использовать масло репейника для волос? Подогрейте его на водяной бане, но не перегревайте, иначе средство утратит свои полезные свойства. Сначала масло наносят на прикорневую зону, а уже потом распределяют гребнем по всей длине. Для лучшего эффекта укутайте голову полиэтиленовой шапочкой и полотенцем. Поры под действием тепла раскроются намного быстрее, а, значит, и эффект от репейника будет лучшим.

Маска из яйца и репейного масла

Восстанавливает волосы и ускоряет их рост, препятствует выпадению прядей, увлажняет кожу головы.

Состав:

Мед – 3 ст. ложки; Масло репейное – половинка стакана; Желток – 2 шт.

Готовим маску:

Подогретое масло смешиваем с медом и желтками. Смазываем сухие пряди полученной смесью. Утепляем голову. Ждем час-полтора. Моем голову прохладной водой. Повторяем 1 раз в 7 дней.

Репейник и банан

Питательные вещества и витамины, содержащиеся в этих двух компонентах, делают пряди блестящими, крепкими и красивыми. Тонкие волосы от этой маски становятся плотнее и толще.

Состав:

Банан (спелый) – 1 шт.; Репейное масло – 7 ст. л.

Готовим маску:

Измельчаем банан блендером или вилкой. Смешиваем пюре с репейным маслом. Смазываем влажные пряди маской. Утепляем голову и ждем около часа. Моем волосы с шампунем. Повторяем раз в неделю.

Маска из масла и крема

Это просто-таки эликсир для волос, который подарит им новую жизнь и здоровье.

Состав:

Крем для рук или тела – 2 ст. ложки; Яйцо – 1 шт.; Масло репейное – 5 ст. л.

Готовим маску:

Соединяем все компоненты. Наносим маску массирующими движениями. Утепляем голову. Ждем два часа. Моем голову с шампунем. Делаем масочку 1 раз в неделю.

Смесь из двух масел

Очень простой и доступный рецепт, способный восстановить кожу головы и улучшить состояние волос.

Состав:

Масло репейное — 1 ст. ложка; Масло касторовое — 1 ст. ложка; Витамины А и Е — 10 кап.

Готовим маску:

Смешиваем все ингредиенты. Массируем кожу головы, готовя ее к воздействию маски. Наносим смесь на корни и всю длину. Оставляем ее на пару часов. Моем голову с шампунем. Достаточно делать маску раз в неделю.

Горчица и масло репейника

Незаменимое средство для роста прядей. При наличии раздражений на коже головы применять эту маску нельзя!

Состав:

Репейное масло — 3 ст. ложки; Горчица в порошке — 1 ст. ложка; Яйцо – 1 шт.; Вода – несколько ложек.

Готовим маску:

Горчичный порошок соединяем с водой и размешиваем до состояния пасты. Добавляем к ней оставшиеся компоненты. Наносим средство только на корни. Ждем полчаса. Моем голову с шампунем. Повторяем процедуру 2 раза в неделю.

Какао и масло

Это средство укрепляет корни лучше всяких магазинных бальзамов.

Состав:

Масло репейника – 3 ст. ложки; Какао – 1 ч. ложка; Желток – 2 шт.

Готовим маску:

Взбиваем желток венчиком. Добавляем какао и масло. Втираем смесь в прикорневую зону. Ждем 1,5-2 часа. Применяем 2 раза в неделю.

Крапивный отвар с репейным маслом

Этот рецепт способен заменить собой даже самый дорогостоящий бальзам.

Состав:

Сухая крапива – 2 ст. ложки; Кипяток – 0,5 стакана; Репейное масло – 1 ч. ложка.

Готовим маску:

Траву крапивы завариваем в только вскипевшей воде. Остужаем настой. Процеживаем его через сито. Остужаем до комнатной температуры. Добавляем репейное масло. Наносим маску на волосы. Держим не меньше часа. Смываем водой.

Можно ли использовать чистое репейное масло?

В сольном исполнении масло репейника действует ничуть не хуже, чем в составе масок. В этом случае его нужно подогреть на водяной бане и растянуть по всей длине. После утепляем голову полотенцем и выжидаем не меньше часа. Осталось только ополоснуть пряди водой и вымыть голову с шампунем.

Некоторые девушки добавляют несколько капель репейного масла в шампунь. Судя по отзывам, это помогает решить массу проблем.

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Валентина Соломатина