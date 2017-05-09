"Реаниматор" для волос
В состав “реаниматора” входят: мёд, придающий сияние, оливковое масло для увлажнения и питания, а также розмариновое масло, которое стимулирует рост волос.
½ стакана меда,
½ стакана подогретого оливкового масла (2 ст. л. для волос склонных к жирности),
4 капли розмаринового масла.
Приготовление:
Все ингредиенты хорошо перемешайте и нанесите на волосы и кожу головы. Наденьте непромокаемую шапочку, сверху замотайте голову горячим мокрым полотенцем, поверх которого наденьте еще одно сухое полотенце.
Через 30 минут тщательно промойте голову шампунем и любуйтесь сияющими, реанимированными волосами.Алевтина Мармеладова