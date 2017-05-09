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Женский мир

"Реаниматор" для волос

 

В состав “реаниматора” входят: мёд, придающий сияние, оливковое масло для увлажнения и питания, а также розмариновое масло, которое стимулирует рост волос.

½ стакана меда,

½ стакана подогретого оливкового масла (2 ст. л. для волос склонных к жирности),

4 капли розмаринового масла.

Приготовление:

Все ингредиенты хорошо перемешайте и нанесите на волосы и кожу головы. Наденьте непромокаемую шапочку, сверху замотайте голову горячим мокрым полотенцем, поверх которого наденьте еще одно сухое полотенце.

Через 30 минут тщательно промойте голову шампунем и любуйтесь сияющими, реанимированными волосами.

Алевтина Мармеладова
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