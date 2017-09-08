Какие травы полезны для волос и кожи головы?
На сегодняшний день травы активно используются в домашней косметологии для приготовления всевозможных масок и ополаскиваний для ослабленных локонов, решения проблем кожи головы. Правильно подобранные травы для волос помогают улучшить не только их внешний вид, но и укрепить их здоровье изнутри.
Крапива укрепляет корни, предотвращая выпадение любой интенсивности в любое время года; ускоряет рост, улучшая кровообращение; избавляет от перхоти.
Лопух ускоряет рост, укрепляет корни, полезен при жирных волосах, применяется как лекарственное очень эффективное средство против выпадения.
Розмарин улучшает подкожную микроциркуляцию крови и лимфы в коже головы, тем самым обеспечивая полноценное питание корней и ускоряя их рост, эффективен для жирных волос, делает локоны блестящими и пышными.
Мать-и-мачеха помогает при сезонном выпадении прядей, придаёт им естественный блеск, снимает усталость.
Лаванда успокаивает раздражённую от зуда кожу головы при себорее и педикулёзе, регулирует выработку кожного сала, успокаивающе действует на нервную систему.
Шалфей применяется против перхоти, эффективен при жирном типе волос, от прыщей на голове и различного рода раздражений.
Календула незаменима при любых высыпаниях, обладая дезинфицирующим и противовоспалительным действием, успокаивает раздражённую кожу, питает и смягчает её.
Ромашка дезинфицирует, успокаивает кожу, придаёт прядям блеск и красивый золотистый оттенок. Базилик ускоряет рост волос, облегчает расчёсывание.
Берёза помогает при выпадении, перхоти, повышенной жирности, отлично сочетается с другими травами.
Мята дезинфицирует и предотвращает образование перхоти.
Травы для роста волос: крапива; корень аира; череда.
Травы для укрепления волос: шишки хмеля; дурман; розмарин; лавровый лист; мята; ромашка; корень лопуха; берёза; хвощ; зверобой.
Травы против перхоти: кора дуба; ландыш; календула; лаванда.
Травы для жирных волос: хвощ; алоэ; зелёный чай; белокопытник; розмарин; шишки хмеля; рябина; лопух; крапива; кора дуба; зверобой; мать-и-мачеха; мята; подорожник; липа; шалфей; ромашка.
Травы для сухих волос: крапива; берёза; мать-и-мачеха,; зверобой; хмель; липа; ромашка; перечная мята; чабрец; календула; алоэ; душица; подорожник.
Александра Дроздова