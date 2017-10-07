Интересные старые рецепты для женского здоровья

Здоровая женщина - это здоровый ребенок, здоровые потомки. Издавна многие известные целители, врачи искали помогающие средства от различных женских болезней.

Женщинам важно употреблять специи.

Если месячные «не приходят» вовремя, нерегулярные или болезненные - поможет красный перец (почаще добавлять в пищу).

Если слишком обильные и длительные - рекомендуется смесь винного уксуса с крапивой 1:1 по 1 стю ложке 2-3 раза в день во время еды.

Специальный оздоровительный напиток: настойка малины и календулы (оба растения считаются «женскими»), и пить его желательно не только во время заболеваний, но и с профилактической целью.

Стеклянную банку (3 л) наполнить ягодами малины (подойдут и свежезамороженные). Добавить горсть цветов календулы, 3 ст. л. меда и все залить водкой. Поставить в темное место настаиваться на 2 месяца.

Принимать по 20 мл вечером для профилактики. С лечебной целью пьют по 1 ст. ложке трижды в день до еды.

Это предотвращает большинство женских болезней (в частности кисты, фибромиомы), а благодаря малине, содержащей салициловую кислоту, разжижается густая кровь. Причем напиток полезно пить как молодым женщинам, так и бабушкам (например, от атеросклероза).

Эта настойка пригодится и для мужчин, например, при заболевании сердечно-сосудистой системы.

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Алевтина Мармеладова