Четыре секрета для сияющей красоты

Быть красивой - естественное состояние женщины. Позвольте представить четыре процедуры, которые помогут быть стройной, сияющей и поднимут настроение до небес.

1. Содово-солевая ванна для стройности и сияющей кожи.

На одну ванну понадобится 200-250 г соды и 250-300 г морской соли для ванн. В такой ванне необходимо полежать и расслабиться в течение 15-20 минут, ополоснуться теплой водой и нанести крем для тела. После ванны отдохнуть и попить травяного чая, минералки. С первого же применения кожа становится очень мягкой и гладкой, такая ванна способствует снижению веса, повышению упругости кожи, а сама кожа аж сиять начинает. И да - это полный релакс! Курс 10 ванн через день, после перерыв месяц, после можно повторить.

2. Антицеллюлитный скраб стройности.

Все гениальное просто - смешиваем молотый кофе, корицу, немного соли, оливковое масло, эфирное масло мандарина (либо апельсина, лимона) с водой, можно добавить по желанию немного геля для душа, если вы любитель пены. Этой смесью усердно натираемся, массажируя тело. Ополаскиваемся. После такого скраба даже крем наносить необязательно - оливковое масло прекрасно справляется с увлажнением, питанием кожи. Результат - никакого зловредного целлюлита, ровная упругая кожа.

3. Замедляем рост волос после эпиляции.

В этом важном деле нам поможет миндальное масло, масло чайного дерева и масло мяты. На 1 флакончик миндального масла добавляем 30 капель эфирного масла мяты и 30 капель эфирного масла чайного дерева. Этой смесью протираем ножки с помощью ватного диска после эпиляции. Процедура минутная, а волосы растут значительно медленнее.

4. А на десерт - шоколадное обертывание, которое просто взрывает мозг приятными эмоциями.

Нам понадобится половина пачки какао (самого обычного, без сахара, сухого молока и прочих наполнителей), корица, аевит (можно сразу целый блистер использовать, на все тело ведь). Все смешиваем, разводим водой до состояния сметаны и наносим после душа. В таком шоколадном виде необходимо побыть минут 10-20 (на сколько хватит терпения), затем все смываем теплой водой и восхищаемся собственной красотой. Результат - кожа ровна-ровная, упругая, сияет. А настроение такое, что хочется петь песни.

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Алевтина Мармеладова