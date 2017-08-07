Средства, которые заменяют косметику

Любая современная женщина не может обойтись без косметики. А хорошо выглядеть и оставаться молодой, можно и без нее, если выполнять такие процедуры при помощи подручных средств.

- Лед. Он делает вашу кожу кожу эластичной. Возьмите несколько кубиков льда, положите их в тонкую ткань. Начинайте массировать льдом грудь, выполняя круговые движения, при этом избегая от льда область сосков. Делайте эту процедуру каждый вечер, - это предотвратит образование растяжек и улучшит кровообращение...

- Чай. Этот обычный и привычный напиток содержит полифенолы, обладающие омолаживающим эффектом. Для того, чтобы ваша кожа была упругой и здорового цвета, возьмите холодную заварку, смешайте её со взбитым белком. Нанесите массу на лицо, а через 10 минут смойте её теплой водой.

- Соль. Обычная мелкозернистая соль прекрасно поможет вашим стопам смягчить кожу. Добавьте полстакана мелкой соли в тазик с теплой водой, окуните ноги в раствор. После окончания процедуры промойте ноги теплой водой, протерев полотенцем. А соль крупного помола помогает удалить ороговевшую кожу со ступней и пяток. Натрите проблемные места влажной губкой с крупной солью и подержите минут пять. По окончании процедуры нанесите на кожу питательный крем.

- Дрожжи. Они предотвращают появление угрей и снимают воспаление. Пару чайных ложек дрожжей смешайте с теплым молоком, нанесите на лицо получившуюся массу. Дайте маске высохнуть, а затем смойте ее теплой водой.

- Ложки. Они помогают устранять темные и ненужные круги под глазами. Положите две ложки в морозильник на несколько часов. Достаньте их и приложите на минуту к векам. После процедуры слегка помассируйте кожу вокруг глаз.

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Евгения Примак