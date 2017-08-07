Рецепт омоложения для женщин

Шалфей - одно из главных лекарственных растений, которое способно затормозить процесс старения, и если уж не повернуть время вспять, то приостановить его.

Все дело в том, что в шалфее содержатся природные вещества - растительные гормоны, которые по составу очень схожи с женским гормоном эстрогеном.

Вот почему после 35 лет можно начать проводить регулярные курсы омоложения. Три раза в год в течение трех недель каждое утро пить настой шалфея.

1 чайную ложку травы шалфея залить стаканом кипятка, подождать, пока настой не остынет, потом процедить и пить маленькими глотками за 30-40 минут до завтрака.

По настроению можно добавлять в настой мед или дольку лимона, или и то и другое вместе.

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Александра Дроздова