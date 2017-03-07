Упражнение, которое поможет избавиться от боли в пояснице

Защемление седалищного нерва (ишиаз или невралгия седалищного нерва) вызывает сильную боль в области спины и задней поверхности бедра. Наиболее часто это заболевание встречается среди людей в возрасте 35–50 лет.

Седалищный нерв — один из наиболее важных и больших нервов в нашем организме. Он берет свое начало в нижней части позвоночника и через бедро проходит в колено, голень, стопу, а ответвления — в фаланги пальцев.

Воспаление седалищного нерва начинается с дискомфорта и незначительных болей в пояснично-крестцовом отделе позвоночника, чувства усталости и ломоты в ногах. Постепенно боль усиливается и может распространиться по всей задней поверхности бедра, голени, стопы. При отсутствии лечения заболевание может привести к инвалидности.

Чтобы на начальном этапе предотвратить заболевание, необходимо обратиться к врачу. Облегчить и даже устранить боли поможет одно упражнение — поза бабочки.

Техника выполнения:

Сесть на пол, вытянуть ровные ноги вперёд.

Соединить подошвы и пятки, взяться ладонями за стопы и максимально приблизить пятки к тазу.

Опустить бедра на пол, коснуться пола коленями.

Оставаться в этом положении 30–60 секунд, дышать ровно. Со временем увеличивать продолжительность выполнения.

Поза бабочки (Баддха конасана) относится к позам йоги, особенно благотворным для женщин. Она тонизирует почки, устраняет нарушения в работе мочеполовой системы, предупреждает появление радикулита и грыжи. Облегчает роды, предупреждает варикозное расширение вен, укрепляет мочевой пузырь и матку.

Если регулярно выполнять это простое упражнение, то боль и неприятные ощущения покинут вас.

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Евгения Примак