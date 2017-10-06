Домашний бальзам “Расти коса до пояса”
Очень эффективный рецепт, после применения которого волосы становятся намного гуще. Вы также можете на своё усмотрение ароматизировать домашний бальзам, использую любимые эфирные масла. Кто-то неравнодушен к аромату цитрусовых, кому-то безумно нравится запах хвои, а кто-то отдаст предпочтение свежей мяте или изысканной корице.
Ингредиенты:
1/2 стакана кефира
1 яйцо
1 чайная ложка какао
Способ применения:
Перемешать все и намазать голову. Чуть подсохнет – еще намазать. И так, пока вся порция не закончится.
Завязать пленкой и укутать голову на 20-25 минут. Вымыть голову детским шампунем. Ополоснуть отваром крапивы.
Делать часто (2-3 раза в неделю) не меньше 2-3 месяцев.Евгения Примак