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Домашний бальзам “Расти коса до пояса”

 
Домашний бальзам “Расти коса до пояса”. 14127.jpeg

Очень эффективный рецепт, после применения которого волосы становятся намного гуще. Вы также можете на своё усмотрение ароматизировать домашний бальзам, использую любимые эфирные масла. Кто-то неравнодушен к аромату цитрусовых, кому-то безумно нравится запах хвои, а кто-то отдаст предпочтение свежей мяте или изысканной корице.

Ингредиенты:

1/2 стакана кефира

1 яйцо

1 чайная ложка какао

Способ применения:

Перемешать все и намазать голову. Чуть подсохнет – еще намазать. И так, пока вся порция не закончится.

Завязать пленкой и укутать голову на 20-25 минут. Вымыть голову детским шампунем. Ополоснуть отваром крапивы.

Делать часто (2-3 раза в неделю) не меньше 2-3 месяцев.

Евгения Примак
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