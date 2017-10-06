Домашний бальзам “Расти коса до пояса”

Очень эффективный рецепт, после применения которого волосы становятся намного гуще. Вы также можете на своё усмотрение ароматизировать домашний бальзам, использую любимые эфирные масла. Кто-то неравнодушен к аромату цитрусовых, кому-то безумно нравится запах хвои, а кто-то отдаст предпочтение свежей мяте или изысканной корице.

Ингредиенты:

1/2 стакана кефира

1 яйцо

1 чайная ложка какао

Способ применения:

Перемешать все и намазать голову. Чуть подсохнет – еще намазать. И так, пока вся порция не закончится.

Завязать пленкой и укутать голову на 20-25 минут. Вымыть голову детским шампунем. Ополоснуть отваром крапивы.

Делать часто (2-3 раза в неделю) не меньше 2-3 месяцев.

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Евгения Примак