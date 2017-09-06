Домашний крем против раннего старения кожи
Использование этого крема позволит вам в самые короткие сроки тонизировать кожу, избавиться от шелушения, разгладить мелкие морщинки, закрыть поры.
Ингредиенты:
- половина яичного желтка
- чайная ложка морской соли
- две чайные ложки отвара ромашки
- чайная ложка меда
- две чайные ложки миндального или оливкового масла
- вазелин или натуральное масло какао
Приготовление:
Необходимо растопить вазелин или натуральное масло какао и добавить в него смесь яичного желтка, морской соли, меда, миндального или оливкового масла, после чего добавить несколько чайных ложек отвара ромашки. Тщательно перемешать и охладить до застывания.
Применение:
Перед нанесением крема увлажните лицо оставшимся мягким отваром ромашки, берем немного крема и втираем во влажную кожу лица. Держим до того момента, как крем не засохнет. Аккуратно смываем крем ватным тампоном, смоченным в минеральной воде.
В зависимости от выбранной основы (вазелин или масло какао) различается и способ хранения. В первом случае хранить следует в морозильнике, во втором целебный состав можно хранить в холодильнике.
Обратите внимание на то, что вазелин обладает асептическим, увлажняющим и отшелушивающим действием, а масло какао, благодаря наличию в своем составе метилксантина, танинов и кофеина обладает тонизирующим и заживляющим действием. Исходя из индивидуальных особенностей кожи следует выбирать основу.Александра Дроздова