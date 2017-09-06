Старинные рецепты масок для волос с пивом

В те времена, когда кремов, шампуней и кондиционеров еще попросту не было, барышни активно использовали пиво для улучшения внешности. Особенно эффективно хмельной напиток работает с волосами.

Маска из пива для сухих волос.

1 стакан пива слегка подогреваем и добавляем 1 ст. ложку оливкового масла. Готовую маску наносим на волосы, хорошо втираем в кожу головы и оставляем на 15- 20 минут.

Эта маска прекрасно разглаживает волосы и лечит секущиеся кончики.

Пивная маска с яйцом для укрепления волос.

1 желток (в зависимости от длины можно взять 2 или 3) слегка разводим пивом и получившуюся маску наносим на волосы и хорошенько втираем в корни. Смываем через 20 минут.

Экзотическая пивная маска для здоровья волос.

1 желток, мякоть 1/2 банана и 1/2 яблока перемешиваем в блендере, добавляем в равных пропорциях сок апельсина и пиво. Снова перемешиваем и наносим маску на волосы и укутываем их полотенцем. Смываем через 20 минут.

Пиво для роста волос.

100 грамм ржаных корочек заливаем о,5 л. пива и оставляем замачиваться на 2 часа. Готовую кашицу наносим на чистые волосы и закутываем их полиэтиленовым пакетом и полотенцем. Через 30 минут смываем теплой водой и ополаскиваем очень слабым раствором яблочного уксуса.

Пивная маска для увлажнения и роста волос.

1/2 стакана пива смешиваем с таким же количеством кефира или простокваши. Готовую смесь наносим на волосы и оставляем на 15-20 минут. Смываем маску теплой водой

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Александра Дроздова