Волшебная ваниль

Ваниль – растение, препараты из которого применяют как эфиромасличное ароматическое средство. В ванили содержатся ванилин, аромакомпоненты, жир, смолы и ферменты – все они являются основными действующими веществами. Ваниль добавляют при производстве галеновых препаратов, при производстве лекарств в качестве ароматизатора.

С давних времен ваниль считали мощным афродизиаком, почему ее и применяли мужчины, желающие повысить потенцию.

Ваниль оказывает воздействие на системы и внутренние органы человека, а именно избавляет от бессонницы, улучшает процессы пищеварения, приводит в норму уровень сахара в крови, стабилизирует кислотность, снимает боли предменструального синдрома, повышает настроение и работоспособность человека.

Эфирное масло ванили

Эфирное масло ванили удивительно нежно пахнет. Это масло – натуральный и сильный афродизиак, который способствует пробуждению в человеке чувственности и инстинктов. Кроме того, эфирное масло этого душистого растения оказывает седативное действие. Специалисты советуют применять его после тяжелого рабочего дня: оно расслабит и успокоит.

Маслом ванили ароматизируют помещения. Чтобы ароматизировать помещение ванилью, необходимо капнуть несколько капель в аромалампу – и приятный запах будет витать в воздухе (на 15 квадратных метров – 3–5 капель масла).

Эфирное масло применяют для массажей и для ванн. В ванну нужно добавить 2–5 капель ванильного масла – и можете принимать аромаванну. Массаж делается следующим образом: следует смешать 3–5 капель масла с 15 граммами обычного масла для массажа и произвести массажные упражнения.

Применение ванили

Ваниль применяют при нервных расстройствах, неврозе, бессоннице, задержке менструации, сахарном диабете, коликах и метеоризме. Особенно ваниль ценна в качестве средства при лечении малокровия и препарата, который не только возбуждает, но и стимулирует работу мышц.

В народной медицине ваниль применяют для растираний, как средство для компрессов, ухода за кожей, для аромамассажа и аромаванн.

Ваниль, как добавка: растение добавляют в продукты питания для полного насыщения организма (1–2 капли на продукт, к примеру, в торт).

Скраб антицеллюлитный из ванили.

Для его приготовления необходимо взять 150 граммов сахара, половину стакана молотых зерен кофе, 10 капель масла ванили, 10 мл масла миндаля. Сначала смешайте кофе с сахаром, после добавьте к ним масло миндаля и перемешайте. Далее добавьте масло ванили. В случае получения густой смеси добавляют немного масла миндаля. Такой скраб нужно применять в процессе мытья, после него кожа станет мягче и эластичнее. Этот скраб можно хранить в холодильнике, но не больше 14 дней. Скраб нельзя использовать, если имеются повреждения на коже или кожа слишком нежная.

Ваниль для массажа лица.

Берем 30 мл транспортного масла, к нему добавляем 3 капли ванили, 1 каплю масла розы и сандала, 2 капли масла лиметта и столько же петрушки. Всё смешиваем и делаем с этим маслом массаж.

Противопоказания к применению ванили

Противопоказаний к использованию ванили не выявлено, единственное, что может быть – это аллергия в случае индивидуальной непереносимости ванили.

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Алевтина Мармеладова