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Женский мир

Лучшее растение для роста и объема волос

 
Лучшее растение для роста и объема волос. 14101.jpeg

После каждого мытья волос пользуйтесь настоем фенугрека (его еще называют «пажитник», «шамбала»). Понадобятся семена, а не порошок.

Порошок обычно используется в качестве приправы для приготовления различных блюд. Для приготовления настоя порошок не подходит. Еще говорят что если пить настой фенугрека, нормализуется обмен веществ.

Купить фенугрек можно в магазинах со специями, на рынке или в индийских лавках. Стоит он недорого, 100 г семян хватает на 2 месяца даже при частом использовании.

Главное достоинство фенугрека — он придает объем не зависимо от того, каким образом вы сушите голову: феном или естественным способом. Вы даже можете лечь спать с влажными волосами, а наутро расчешетесь и они будут супер-объемными. Пользоваться им можно хоть каждый день. Приносить это будет только пользу.

Как приготовить и применять

2 ст. ложки семян насыпать в термос. Залить стаканом кипятка и оставить настаиваться часов на 8-10 (можно на ночь).

Затем взболтать термос и процедить настой через сито или марлю. Семена отжать.

Семена, если есть время, измельчить в блендере, добавить 1 ч. ложку любого масла (репейного, касторового, кокосового, кунжутного) и наносить на волосы как маску перед мытьем головы.

Настой можно просто втирать в чистые волосы, уделяя особое внимание корням. Лучше во влажные, пока они еще не высохли, но можно и в уже высушенные.

Еще удобнее перелить настой во флакончик с пульверизатором и распылять на корни и по всей длине. Смывать ничего не надо. Настой остается на волосах.

Во время сушки волосы могут показаться вам немного слипшимися, но когда они высохнут и вы их расчешете - они будут легкими, чистыми и объемными. Обязательно попробуйте!

Валентина Соломатина
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