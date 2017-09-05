Как избавится от синяков под глазами?

Темные круги, отеки, покраснения - это признак того, что в организме какие-то неполадки.

Периодическое появление синевы вокруг глаз, как правило, связано с сильным переутомлением и элементарным недосыпанием. Резкое похудение, употребление алкоголя и курение - все это также является причинами возникновения синевы.

Если же синие круги присутствуют на протяжении длительного времени, то стоит серьезно задуматься о своем здоровье. Постоянное наличие синяков под глазами может сигнализировать о заболеваниях сердца и почек, гормональном сбое в организме, об анемии.

Нет сомнений, что «загадочная» синева под глазами не является признаком болезни? Тогда можно попробовать избавиться от нее народными средствами.

Протирать веки кусочками льда, приготовленными из травяного настоя. Одним из лучших средств для криотерапии является обыкновенная петрушка. Она и синяки уберет, и отеки ликвидирует. Приготовить ледяные кубики из петрушки совсем несложно: нужно залить столовую ложку травы кипятком, дать настояться минут 15 -20, процедить и заморозить.

Прикладывать к векам тампоны, смоченные в зеленом чае.

Накладывать контрастные (холодные и горячие) компрессы, приготовленные из аптечной ромашки, шалфея или укропа.

Использовать отбеливающие свойства огурца: нарезать его кружочками и положить их на веки. Можно сделать и по-другому: натереть огурец на терке и отжать сок. Смочить в нем салфетку и положить ее на глаза.

Делать маски из сырого картофеля: нужно потереть его на мелкой терке, завернуть в марлечку и наложить на веки, примерно на 7 -10 минут. Для того чтобы усилить эффект, можно добавить к картошке резаную зелень петрушки.

Попробуйте воспользоваться народными рецептами, выберите тот способ ликвидации синяков, который больше подходит вашей коже. Пройдет совсем немного времени, и вам будет не страшно появляться на людях без маскирующего слоя косметики. А на вопрос подруг: «Как избавиться от синяков под глазами в домашних условиях?» вы сможете дать вполне компетентный ответ, основываясь на собственном опыте.

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Валентина Соломатина