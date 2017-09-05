Маленькие хитрости для большой красоты

Как выглядеть привлекательно в любых условиях? Как все успевать и быть сногсшибательной? На все эти вопросы есть ответы в «народных советах».

Хитрости для лица

Особого бережного отношения требует кожа лица, берегите ее. Для этих целей используйте правило - косметика должна соответствовать времени года. Смывать средства по уходу за кожей и декоративную косметику необходимо сразу же, как вы пришли домой, не откладывать этот процесс на глубокий вечер - кожа должна отдохнуть.

Если у вас неожиданно выскочил прыщ, не давите его! Помимо того, что это опасно, вы дополнительно травмируете кожу, как следствие, получаете воспаление и столь ненавистное покраснение. Возьмите ватный диск и смочите его любыми глазными каплями, а затем поместите в морозильник на пару минут. Такой холодный компресс вкупе с противовоспалительными компонентами вмиг заставит ваш прыщ побледнеть.

Если вам необходимо срочно убрать синеву под глазами, воспользуйтесь корректором. Делайте это правильно! Не «шпаклюйте» область под глазом, так вы утяжеляете веко, дополняя ему мешковатости. Лучше прорисуйте легкий треугольник, основание которого будет под глазом, а острый угол на выпирающей части скулы. Такая игра света и тени позволит визуально сделать лицо свежее. Помните о правиле - сначала тональная основа, потом корректор и ни как не наоборот!

Придать лицу свежий вид можно и без косметики. Умойтесь очень холодной водой или протрите кожу кубиком льда. Сделайте быстрый массаж по линиям растяжения, пощипите слегка себя за щеки в области скул. Кожа подтянется, выровняется, приобретет здоровый румянец.

Советы для волос

Если по каким-то причинам вы не моете голову часто, а предпочитаете использовать сухой шампунь, то делайте это вечером. За ночь лишние частички порошка обсыплются, а волосы приобретут пышность.

Если ваши волосы жирные не используйте кондиционер, достаточно ополоснуть их кислой водой (с лимоном или уксусом). Бальзамы и маски наносите, отступив 2-3 см от кожи головы, чтобы не утяжелять волосы.

Не знаете, как самостоятельно отрезать секущиеся кончики, особенно если стрижка градуированная? Сверните волосы в жгут, все торчащие волоски аккуратно обстригите.

Если вы пользуетесь лаком, но не любите его склеивающий волосы эффект, попробуйте новый способ его применения. Перед тем как сушить волосы феном, сбрызните расческу лаком и проведите ей по волосам. Такой способ даст потрясающий эффект - волосы будут блестеть, легко укладываться и не склеятся.

Лайфхак для медлительных

Вы прелестная копуша, каждое утро проходит впопыхах? Тогда создайте себе ритуал. Засеките, сколько идет ваша любимая утренняя передача, под которую вы собираетесь или составьте плей лист необходимой длины. Установите для себя планку, в какой момент времени, на какой песне, вы должны закончить ту или иную процедуру.

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Алевтина Мармеладова