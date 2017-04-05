Великолепный лимон в уходе за кожей

Лимоны любят не все люди - уж очень они кислые, но их полезность признают все - она слишком очевидна, чтобы её отрицать.

В косметологии лимон применяется очень широко - ведь веществ, необходимых для поддержания нашей красоты, в нём очень много, и это не только витамин С. В составе этого, в общем-то, привычного для нас фрукта, много микро- и макроэлементов, клетчатки, пектинов, растительных белков, углеводов, органических кислот и т.д.

Очищаем и увлажняем кожу лица

Возьми несколько капель свежевыжатого сока лимона и смешай с парой капель кокосовой воды. Получившимся тоником хорошо протирать кожу лица – в тандеме плодов лимон очищает кожу, а кокос увлажняет ее.

Избавляемся от черных точек на лице

Эксперты уверяют, что лимон – лучший борец с черными точками на коже. Протирай лицо ватным тампоном, смоченным лимонным соком, или просто долькой лимона и скоро увидишь результат.

Помогаем проблемной коже

Чтобы изготовить тоник, эффективный при проблемной коже, смешай несколько капель сока лимона, пару капель масла чайного дерева и 170 мл дистиллированной воды. Получившейся жидкостью протирай проблемные участки кожи несколько раз в день.

Осветляем кожу на локтях и коленях

В случае, если участки кожи на коленях и локтях стали чуть темнее, их можно осветлить простым домашним средством – периодически протирай эти зоны долькой лимона.

Смягчаем губы

Перед сном нанеси немного сока лимона на губы, а утром аккуратно сними отслоившуюся кожу – губы станут мягкими и гладкими. Помни, эту процедуру нельзя проводить при потрескавшихся губах.

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Валентина Соломатина