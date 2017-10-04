Почему быть счастливой — первостепенная задача женщины?

Конечно, мы не роботы, и быть постоянно счастливой невозможно, но это и не нужно. Достаточно ставить себя и своё счастье на первое место в любых вопросах, тогда и всё остальное сложится счастливо.

1. Когда женщина счастлива, счастливы все вокруг. Она заряжает счастьем и становится магнетически привлекательной. С ней хочется быть рядом, с ней хочется быть как можно ближе, рядом с ней солнышко сияет ярче, краски жизни становятся сочнее. Она заряжает всех вокруг своим позитивом, оставляет после себя улыбку, согревает своим теплом. Разве можно не мечтать о такой женщине - солнышке?!

2. Только будучи счастливой, можно дать что-то кому-то и эффективно помочь. Сложно дать что-то другому, если этого сейчас нет у тебя самой. В этот момент можно только брать и залечивать раны тем, что взяла у другого, и это совсем не про баланс, и брать всегда, не отдавая ничего, невозможно. Счастливому человеку иногда достаточно просто посмотреть, чтобы одним взглядом разрешить все внутренние вопросы и переживания другого. Когда женщина забывает о себе, думая только о других, пытаясь их осчастливить, со временем это делает её несчастной, она теряет себя, забывает свои мечты, не додаёт должного своим ценностям, да и себе в целом, не реализует весь свой потенциал. Поэтому "сначала счастлива я, потом все остальные, думаю сначала о себе, потом - о других".

3. Быть счастливой - выгодно. Чем больше в тебе энергии, тем у тебя больше денег, а чем больше счастья - тем больше энергии. Плюс ко всему счастье всё время генерирует всё новые радостные и приятные эмоциональные состояния. Притягивает таких же радостных и счастливых людей, довольных своей интересной жизнью, которым хочется делиться своим счастьем так же, как и тебе, когда ты счастлива.

4. Все дела в состоянии счастья летят со скоростью света, мечты исполняются гораздо быстрее, отношение к жизни становится легче.

5. По данным научного исследования, у счастливых матерей всегда счастливые дети, особенно дочери. Поэтому стоит стать счастливой хотя бы ради будущего своих детей.

6. Когда женщина счастлива, у неё практически не вырабатывается гормон стресса, а это значит, что она молодеет, иммунная система восстанавливается, приходит в порядок женская половая система и происходит общее оздоровление организма.

7. В состоянии счастья легко делать правильный выбор. Правильный = корректный для себя, благодаря которому счастье приумножится.

8. Когда мы счастливы, мы выправляем множество травмирующих линий событийности своего Рода, оказываем влияние на близких, выправляя их поля и поля всех окружающих.

9. В состоянии счастья увеличивается сила нашего Благословения.

10. Счастливым открываются все двери, приходят новые возможности, потому что счастливые несут только благо. Вселенная любит тех, кто звучит с Ней в одном ритме, кто в потоке...

11. В состоянии счастья повышается чувство собственного достоинства и ценности.

12. Счастливые люди желают творить, их воображение работает на полную мощность, а подсознание способно улавливать оригинальные идеи из общего информационного поля, и их воплощение происходит легко и непринуждённо.

13. Когда счастлива женщина, ей не хочется контролировать мужчину или отношения, она любит всё и всех вокруг, от чего улучшаются отношения с мужчиной и окружающими.

14. Счастливая женщина очень привлекательна. Когда проводился эксперимент с фотографиями женщин в разных эмоциональных состояниях, мужчины выделяли счастливых женщин, тогда как многие женщины, испытывающие другие эмоции, но при этом улыбающиеся искусственно, физически были привлекательнее. Счастливая женщина = уравновешенная = она может эффективно заботиться о потомстве и поддерживать спокойную, комфортную атмосферу в семье.

15. В состоянии счастья комфортно жить. Поэтому в следующий раз прежде, чем отвлечься на негативные переживания и мысли, подумайте, чего Вы лишаете себя и мир. Стоит ли оно того? Проживать эмоции, безусловно, важно, но бывают ситуации зацикливания и стратегия, когда выбор всегда делается в пользу отрицательного (привычка думать о плохом). И вместо того, чтобы зациклится на "почему он не звонит" или "почему у меня это не получается", сделайте акцент на том, чтобы прямо сейчас стать капельку счастливее - любыми доступными и известными Вам способами.

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Александра Дроздова