Как обмануть голод?
Несмотря на то, что считается, будто голод - не тетка, помочь ему убежать мы в силах. И для этого есть вполне действенные способы.
Пейте воду.
В 8 случаях из 10 мы путаем жажду с голодом. Стакан воды способен спасти талию от лишних калорий, заглушив ложные сигналы.
Практикуйте акупунтуру.
Помассируйте точку между губой и носом в течении 2-3 минут. Нездоровый аппетит отступит.
Задействуйте дыхательную гимнастику.
Она участвует в расщеплении жиров, а значит, восполняет дефицит энергии. 20 глубоких вдохов у окна или на улице подавят желание полакомиться конфетой.
Высыпайтесь.
Люди склонны компенсировать недосып перееданием. все из-за того, что от недостатка сна увеличивается выработка грелина, а уровень лептина (гормона сытости), соответственно, понижается. Вывод: больше спишь - стройнее будешь.
Подключите ароматерапию.
Запахи цитрусовых, кофе и хвои снимают ложное чувство голода.
Затяните поясок.
Приталенная одежда не даст переесть, напомнив, что пора закрыть рот.
Займитесь делом.
Нездоровый аппетит - проблема часто не физиологическая, а психологическая. Мы привыкли перекусывать от безделья, заедать стрессы или баловаться плюшками просто потому, что они у нас есть. Уходите от еды на прогулку. Найдите хобби, которое вытеснит из головы фантазии о кулинарных шедеврах, - аппетит исчезнет, а тело порадует красотой линий!Валентина Соломатина