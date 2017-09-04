Как обмануть голод?

Несмотря на то, что считается, будто голод - не тетка, помочь ему убежать мы в силах. И для этого есть вполне действенные способы.

Пейте воду.

В 8 случаях из 10 мы путаем жажду с голодом. Стакан воды способен спасти талию от лишних калорий, заглушив ложные сигналы.

Практикуйте акупунтуру.

Помассируйте точку между губой и носом в течении 2-3 минут. Нездоровый аппетит отступит.

Задействуйте дыхательную гимнастику.

Она участвует в расщеплении жиров, а значит, восполняет дефицит энергии. 20 глубоких вдохов у окна или на улице подавят желание полакомиться конфетой.

Высыпайтесь.

Люди склонны компенсировать недосып перееданием. все из-за того, что от недостатка сна увеличивается выработка грелина, а уровень лептина (гормона сытости), соответственно, понижается. Вывод: больше спишь - стройнее будешь.

Подключите ароматерапию.

Запахи цитрусовых, кофе и хвои снимают ложное чувство голода.

Затяните поясок.

Приталенная одежда не даст переесть, напомнив, что пора закрыть рот.

Займитесь делом.

Нездоровый аппетит - проблема часто не физиологическая, а психологическая. Мы привыкли перекусывать от безделья, заедать стрессы или баловаться плюшками просто потому, что они у нас есть. Уходите от еды на прогулку. Найдите хобби, которое вытеснит из головы фантазии о кулинарных шедеврах, - аппетит исчезнет, а тело порадует красотой линий!

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Валентина Соломатина