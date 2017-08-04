Увлажняющая ванна

Результат: мягкая и гладкая кожа. Эта ванна так же полезна для волос.

Ванну лучше принимать теплую, температура воды не должна превышать 40 градусов, от горячей ванны может ухудшится общее состояние и горячая вода вредна для кожи.

Состав:

- семена льна (продаются в аптеке)

Приготовить отвар:

2 ст. л. семян льна залить 500 мл кипятка, потомить на медленном огне в течение 10 минут, оставить настаиваться еще 10 минут, процедить.

В теплую ванну вылить отвар и расслабиться в ней на 20 минут.

После ванны хорошо обработать кожу скрабом.

По желанию воспользуйся любимым кремом для тела, на кожу рук нанеси пару капель оливкового масла, смывать не нужно, масло хорошо впитается в разогретую кожу рук.

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Валентина Соломатина