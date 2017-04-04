Психология цвета: что означают цвета в одежде?

Язык цвета в одежде играет, пожалуй, одну из самых ключевых ролей в создании вашего образа. Выбор цвета наряда во многом определяет то, какое впечатление мы произведём на собеседника, работодателя, любимого человека.

Фиолетовый

Итак, если вы договорились устроить доверительную беседу, фиолетовый вам в помощь. Этот цвет благотворно влияет на человека (по мнению психологов). Мало того, он может помочь вам при напряженном ритме жизни, бессонницах и мигренях. Для творческих людей просто незаменим. Стимулирует творческое воображение, способствует погружению в мир фантазий и образов.

Но у всего есть две стороны, и это следует принимать во внимание. Негативные характеристики: чрезмерное употребление темных тонов фиолетового способно вызвать депрессию и чувство одиночества. Не стоит злоупотреблять им и в интерьере, так как человек будет чувствовать себя подавленным. В пример, психологи говорят, что отличным сочетанием является фиолетово-желтая смесь.

Розовый

Цвет нежности и тепла. Цвет который настраивает на позитивное мышление и мировосприятие. Дает человеку чувство завершенности и легкости действия. Отлично снимает скованность между собеседниками. В редких случаях, вызывает чувство глубокой радости. Это объясняют нам тем, что истоки позитивного восприятия лежат родом из детства. В интерьере имеет успокаивающий эффект.

Негативные характеристики: этот цвет расслабляет наше внимание, а также разрушает точки соприкосновения с реальным миром. Вызывает склонность к бегству от принятия решения. Также большое количество розового может вызывать физическую слабость. Ещё одним интересным фактом является то, что сладости розового цвета воспринимаются человеком более вкуснее.

Коричневый

Цвет, который способен помочь преодолеть нам трудности. Является воплощением стабильности, непринужденности, статичности и спокойствия. Цвет логики и постоянства, а это может отлично охарактеризовать человека.

Негативные характеристики: вызывает чувство подавленности. Приглушает эмоции человека. Заставляет искать энергию извне. Вызывает желание быть на вторых ролях.

Красный

Самый сильный акцент. Выбирайте его, если вам присуще желание общественного внимания и взглядов со всех сторон. Как бы не хотела наша голова, мы бессознательно обращаем внимание на красный, всегда его выделяя. Вызывает максимальность в чувствах. Повышает активность и желание жить. С красным вы стремитесь к лидерству. Этот побуждает вас бороться за свои права.

Негативные характеристики: вызывает агрессию и перевозбуждение, состояние стресса и раздражительность. В переизбытке красного человек чувствует похоть, разрушение, жестокость и упрямство.

Зеленый

Цвет самоуважения, твердости, устойчивости и естественности. Правдивости по отношению к самому себе, символизирует благородство характера. Люди которые предпочитают носить одежду зеленого цвета: справедливы, постоянны и имеют огромную силу воли. Важно знать, что зеленый единственный цвет, который нейтрализует влияние всех остальных цветов.

Негативные характеристики: вызывает скуку, эгоизм и ревность. Также способен занижать уровень самооценки.

Синий

Если вы хотите показать свою эстетическую воспитанность синий в помощь. Цвет, который отлично подходит для свидания. Символизирует верность и благородность, стремление к покою и гармонии. Вызывает “глубокомыслительные” процессы. Цвет загадочности и ценности.

Негативные характеристики: отягощает мышление и сковывает волю.

Голубой

Способствует физическому и ментальному расслаблению. Создает атмосферу безопасности. Считается, цветом креативности. Символично: означает женскую стихию воды. Ещё одним интересным фактом, является то, что женщина в голубой одежде выглядит моложе поскольку это цвет свежести.

Негативные характеристики: избыток голубых тонов может привести к меланхолии, апатии, отрешенности и замкнутости. Также может вызывать сонливость, усталость и раздражение.

Оранжевый

Отличный антидепрессант. Способствует хорошему настроению. Пастельные оттенки оранжевого (персиковый, абрикосовый) восстанавливают нервные затраты. Увеличивают концентрацию внимания, что особенно подходит для важных переговоров или собеседований. Способствует быстрому принятию решений.

Негативные характеристики: может влиять на принятие спонтанных решений. Эмоционально очень перегружает.

Желтый

Положительно влияет на умственную деятельность человека. Умеренно тонизирует и помогает интеллектуальной работе. Способствует принятию новых идей и точек зрения других людей. Цвет оптимизма. Может вызывать вдохновение и чувство сострадания.

Негативные характеристики: создает вялость и отсутствие внимания. Из за длительно нахождения в желтом помещении у человека может разболеться голова. Перенасыщение приводит к неврозам, агрессии и беспокойству.

Серый

Деловой, беспристрастный цвет. Уместен в официальной обстановке. Стабилизирует психологическую натуру человека. Позволяет настроиться на рабочий лад.

Негативные характеристики: создает ощущение безликости и неопределенности.

Черный

Цвет который все всегда скрывает в себе. Вызывает чувство любопытства. Притягивает к себе, дает возможность отдохнуть глазу. Считается, что между черным цветом и сексуальностью существует прочная связь. Вызывает чувство элегантности.

Негативные характеристики: чрезмерное употребление черным цветом приводит к апатичности и депрессии.

Белый

Совершенный, завершенный, абсолютное окончание решения. Вызывает чувство полной свободы. Снимает ощущение препятствия, обладает качеством равенства. Цвет соединяющий в себе весь спектр, всю цветовую палитру в равных пропорциях. если вы отдаете предпочтение одежде белых тонов, значит вы добродушный, приятный, общительный человек стремящийся к познаниям.

Негативные характеристики: белый цвет способен вызывать у человека чувство пустоты, ненужности, безысходности.

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Александра Дроздова