Почему так полезно на завтрак есть каши

Каши варят из круп, а крупа - это зерно разных видов и разных способов приготовления. Все зерновые объединяет одно - они богаты клетчаткой, витаминами, особенно группы В, ценным растительным белком, "медленными" углеводами и при этом - достаточно низкокалорийные. Конечно, если не встречаются в каше с маслом и сахаром.

Утренняя каша надолго сохраняет чувство сытости, не создает дополнительной нагрузки на пищеварительный тракт, снабжает организм питательными веществами, приучает вас соблюдать режим питания, заставляет проснуться и не "кусочничать" до перекуса перед обедом. И в обед хороший завтрак позволяет съедать меньше - это полезно, если вы худеете и контролируете порции.

Разные крупы - разная польза

Овсянка - диетическая крупа, делается из плющеного овса. Она богата клетчаткой и ценным белком. Кашу из овсяной крупы считают одним из самых сытных и калорийных завтраков. Овсяные хлопья так же полезны, но быстрее готовятся и проще усваиваются. Покупайте необработанные хлопья без пометок типа "1 минута!" или "моментальное приготовление" - "быстрая" овсянка лишена большинства полезных свойств. Подробнее мы расскажем о таких кашах ниже.

Манная крупа или манка - мелко дробленная (или крупно помолотая) пшеница. Из нее получается нежная пышная каша, которая хорошо усваивается.

Гречневая крупа богата белком и калорийнее других круп - более 300 ккал на 100 г. Но при этом гречневая крупа очень богата магнием, калием и железом. Бывает гречневая крупа из цельного зерна и дробленка - продел, зерно с нарушенной структурой.

Перловая крупа - это ячменное зерно, освобожденное от оболочки. Перловка богата витаминами группы В, белком и минералами, особенно селеном, известным антиоксидантом, укрепляющим сосуды.

Родственница перловки - ячневая крупа - дробленое, но не полностью очищенное от оболочек ячменное зерно. Благодаря высокому содержанию клечатки эта крупа стимулирует пищеварение и даже используется при снижении веса.

Рис бывает разным - длиннозерным и круглозерным. Для утренней каши лучше всего подходит круглый белый рис, который придает блюдам кремообразную текстуру. Рис достаточно калориен (в отварном белом рисе - 116 ккал на 100 г), но содержит витамины группы В и Е.

Пшенная крупа к пшенице никакого отношения не имеет - это просо, отдельный вид злака. Пшенка богата белком и очень хорошо усваивается.

Кукурузная крупа (полента) - мелко дробленные зерна кукурузы. В ней много витаминов - группы В, А, Е, РР, и микроэлементов - железа и кремния.

Какие бывают каши?

Вязкие и рассыпчатые. Вязкие каши варятся из дробленого зерна - на воде, молоке и даже бульоне. В них остается много жидкости, они дают моментальное ощущение сытости, быстро и хорошо усваиваются - например, овсянка, ячневая и кукурузная каша.

Из рассыпчатых каш вода выпаривается полностью, как, например, в гречневой, пшенной или перловой кашах. Такие каши усваиваются медленнее вязких и дольше оставляют чувство сытости.

Не все каши одинаково полезны

Если крупа лишена зерновой оболочки, содержащей витамины и минеральные вещества, и сильно выпарена или измельчена, то кроме калорий она практически ничего организму не приносит. Кроме того, в такой крупе почти нет клетчатки, и она усваивается быстрее, чем другие крупы - а, значит, и чувство голода после каши возвращается быстрее. Самая "очищенная" каша - это манка.

Есть ли польза от "быстрых каш"?

Каши из пакетиков сделаны из так называемых "хлопьев" - расплющенного и пропаренного зерна, очищенного от оболочки и практически лишенного клетчатки. В таком продукте витаминов не осталось. Почти всегда производители добавляют в ставшую безвкусной после обработки крупу сахар, сухое молоко, красители, загустители и ароматизаторы - в таких кашах сложно бывает найти даже настоящий изюм.

Овсянка из пакетика в три раза калорийнее, чем сваренная из обычного "геркулеса" - в 100 г такого завтрака содержится около 350 не очень полезных килокалорий.

Если нет времени на готовку

"Геркулес" варится 15-20 минут, пшеничная крупа - полчаса, а перловка - все 45 минут. Чтобы ускорить процесс, крупу можно засыпать в термос и запарить кипятком еще с вечера. Для гречневой и овсяной крупы такой "варки" достаточно. Их с утра можно только подогреть и добавить по вкусу соль, молоко или обезжиренный йогурт. Более грубую крупу придется переместить в кастрюлю и доварить, но теперь это процесс займет гораздо меньше времени.

Как не испортить кашу маслом?

Диетологи считают, что зерновые и молочные продукты лучше всего усваиваются вместе, потому полезнее всего каши, сваренные на обезжиренном молоке. Такая каша теряет минимум 30 ккал на 100 г по сравнению с обычной, сваренной на жирном молоке.

Некоторые производители выпускают специальное особо жирное молоко "для каши" с добавлением сливок - его, конечно, лучше избегать. Всего одна чайная ложка растопленного сливочного масла добавляет к порции каши 40-50 ккал и дополнительный риск сердечно-сосудистых заболеваний.

И добавьте к своей порции 20 ккал с каждой чайной ложкой сахара.

Как сделать вкуснее кашу без сахара?

Вместо лишнего сахара в кашу можно добавить любые нарезанные фрукты, ягоды и немного меда (только не добавляйте его в очень горячее молоко или кашу - полезные вещества разрушатся).

А зимой можно добавлять джем без сахара, замороженные ягоды, орехи и сухофрукты, не забывая о том, что орехи достаточно жирные, а сухофрукты - калорийные. Пары столовых ложек этих добавок на порцию будет вполне достаточно.

Каша - лучший завтрак, который без лишних затрат можно приготовить из самых обыкновенных круп. Идеальная каша приготовлена с обезжиренным молоком, в ней нет сахара и лишнего жира, а есть свежие фрукты, йогурт и орехи.

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Мария Зимина