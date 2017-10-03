Маски из гороховой муки - секрет молодости

Гороховая мука — очень ценный продукт, богатый всевозможными витаминами и микроэлементами. Их комплексное воздействие на кожные клетки и даёт тот потрясающий омолаживающий эффект, которым обладают маски из гороховой муки:

- витамин E регенерирует повреждённые участки кожи, заживляет микротрещины и по праву считается витамином красоты;

- витамин B1 не даст вашим клеткам состариться, образуя вокруг них защитную плёнку, которая предохраняет их от агрессивного воздействия внешних факторов (ультрафиолет, перепады температуры и т. п.);

- калий регулирует уровень увлажнения в клетках; кальций делает кожу шелковистой на ощупь и очень гладкой, обладая прекрасными очищающими свойствами;

- цинк — прекрасный антиоксидант, который также способствует омоложению кожи;

- железо обеспечит клетки вашей кожи кислородом, без которого происходят нарушение восстановительных процессов и быстрое старение.

Маски из гороховой муки: показания и противопоказания

Учитывая полезные свойства гороховой муки, маску из неё можно рекомендовать в следующих случаях:

полезной окажется такая маска прежде всего для увядающей кожи, так как гороховая мука для лица — непревзойдённый косметолог, который и цвет улучшит, и морщинки разгладит, и эластичность подарит;

сухая кожа получит необходимое увлажнение и перестанет страдать от шелушения;

при загрязнённых порах маска из гороховой муки подарит необычайный эффект очищения, обладая пилинговыми свойствами;

являясь сокровищницей витаминов и микроэлементов, маска из гороховой муки станет незаменимым питательным косметическим средством по уходу за кожей любого типа.

Чудесные маски из гороховой муки не имеют абсолютно никаких противопоказаний, так что можете смело наносить их на кожу, но главное — не передерживать: 20 минут будет вполне достаточно.

Маски из гороховой муки: лучшие рецепты

Можете выбрать классический рецепт приготовления маски из гороховой муки, который идёт без дополнительных ингредиентов, а можно основную маску разбавить другими составляющими.

- Классическая маска

Гороховую муку (2 столовые ложки) развести тёплой водой до кашеобразного состояния.

- Сметанная

Гороховую муку (2 столовые ложки) развести небольшим количеством тёплой воды и смешать со сметаной (2 столовыми ложками).

- Молочная

Гороховую муку (столовую ложку) развести небольшим количеством тёплого молока, добавить оливковое масло (столовую ложку).

- Для умывания

Весьма эффективным будет умывание гороховой мукой, которая заменит вам привычный гель или пенку. Муку развести до консистенции кашицы, нанести на слегка увлажнённое лицо, растереть и смыть.

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Алевтина Мармеладова