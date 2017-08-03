Избавляемся от целлюлита

Cправиться с целлюлитом непросто, но всё же можно, если использовать все методы сразу - правильное питание, здоровый образ жизни, физическая нагрузка, массажи с применением специальных кремов и эфирных масел.

1. Самое главное - это настрой!

К сожалению, об этом правиле знают все, но мало кто им по-настоящему пользуется. Если ты хочешь, чтобы «апельсиновая корка» покинула тебя раз и навсегда - как можно чаще представляй свое тело таким, каким ты хочешь его видеть. Мысли действительно материальны!

2. Не теряй ни одного дня.

После того как ты представила свою кожу гладкой и бархатистой как у младенца, начинай двигаться к поставленной цели. Помнишь пословицу: «Вода и камень точит»? Небольшие усилия, но прилагаемые ежедневно и без пропусков приблизят тебя к заветной цели!

3. Массаж с использованием скраба - твой секрет красоты.

Антицеллюлитный массаж - это целое искусство. Однако если у тебя нет денег на массажиста, можешь попробовать сделать массаж самостоятельно. Кстати, на самом деле это еще эффективнее, чем ты думаешь. Массируй проблемные зоны 10-15 минут во время принятия душа. Для лучшего эффекта используй скраб, кофейную гущу или морскую соль. И кожа будет как у младенца!

4. Не ленись пить воду.

Ты наверняка знаешь, что вода - наш друг и помощник. Она вымывает из организма вредные токсины и шлаки, очищает кишечник, притупляет чувство голода, в общем, без воды никуда, поэтому не ленись ее пить! Хочешь провести весь день на беговой дорожке? Без проблем! Только если ты не будешь пить достаточное количество жидкости - грош цена твоим занятиям.

5. Обертывания на самом деле очень эффективны.

Если ты еще не пробовала делать обертывания в домашних условиях, самое время начать. Для этого тебе понадобится: пищевая пленка, мëд (оливковое или любое другое масло, сметана, уксус, глина, парафин), банное полотенце. Предварительно очисти кожу скрабом, намажь мëдом (или что у тебя там есть), оберни пищевой пленкой и укутай полотенцем. Принцип обертывания очень прост: эта процедура создает эффект сауны, очищает поры от жира и шлаков, подтягивает кожу, питает, увлажняет... В общем, это как раз из той серии, когда лучше 1 раз попробовать, чем 100 раз услышать!

6. Верь в победу!

Если у тебя не только «корка», но и лишний вес - уделяй больше внимания физическим упражнениям, проконсультируйся с лечащим врачом насчет подходящей для тебя диеты или, наоборот, поменяй ее, если старая не дала ожидаемых результатов. У тебя всë получится, главное не сдаваться.

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Валентина Соломатина