 
           
Статьи / Моя семья  / 

Женский мир

Омолаживающая маска с ламинарией

Омолаживающая маска с ламинарией. 13721.jpeg

Очень простой и доступный рецепт. Кожа сияет, подтягивается, оживает, если делать маску 3-4 раза в неделю.

Покупаем в аптеке сушеные водоросли - ламинарию.

Насыпаем в чашку 2-3 ч. ложки, заливаем 4-5 ч. ложками кипятка, размешиваем до однородной массы, накрываем блюдцем и оставляем запариватся на 5-10 минут.

Главное - не налить много воды, иначе потом тяжело будет наносить на лицо - смесь будет стекать.

Добавляем несколько капель лимонного сока (для жирной кожи), либо несколько капель любого нерафинированного растительного масла или масляного раствора витамина А или Е (для сухой кожи).

Размешиваем и пальцами наносим на лицо на 20-25 мин.

Смываем теплой водой и ложимся спать.

 

Мария Зимина
Код для вставки в блог
﻿

Разделы

Афиша событий Звездные истории Женский мир Родители и дети Материнство и красота Беременность и роды Семейная психология Социум
Тесты
Видео
Copyright © 2004-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «ПРАВДА.Ру», missus@pravda.ru
ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»
Система Orphus
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа Rambler's Top100