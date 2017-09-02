Омолаживающая маска с ламинарией
Очень простой и доступный рецепт. Кожа сияет, подтягивается, оживает, если делать маску 3-4 раза в неделю.
Покупаем в аптеке сушеные водоросли - ламинарию.
Насыпаем в чашку 2-3 ч. ложки, заливаем 4-5 ч. ложками кипятка, размешиваем до однородной массы, накрываем блюдцем и оставляем запариватся на 5-10 минут.
Главное - не налить много воды, иначе потом тяжело будет наносить на лицо - смесь будет стекать.
Добавляем несколько капель лимонного сока (для жирной кожи), либо несколько капель любого нерафинированного растительного масла или масляного раствора витамина А или Е (для сухой кожи).
Размешиваем и пальцами наносим на лицо на 20-25 мин.
Смываем теплой водой и ложимся спать.
Мария Зимина