Долой черные точки

Феноменальный по эффективности способ борьбы с черными точками. В главных ролях молоко и желатин. И того и другого потребуется совсем немного. Желатин - обязательно без вкуса, ни в коем случае ни клубничный или апельсиновый иначе нос окрасится в красный цвет.

Молоко и желатин смешивать в пропорции 1 к 1. На нос и подбородок вполне хватит пол чайной ложечки.

Ссыпаем в кружку пригодную для микроволновки, наливаем столько же молока сколько и желатина. Перемешиваем, в результате должны получится комочки, а не жидкость.

Ставим в микроволновку на 10-15 секунд. Получается жидкая жижа с пузыриками похожая на блинное тесто.

Берем ненужную кисточку наносим на желаемые места. Лучше нанести слоем потолще и подождать подольше, потому что так оно застынет как одна масса, и потом будет проще отодрать одним листом.

Ждем пока засохнет, примерно 10 минут. Отдираем.

Дальше кому как нравится, можно нанести маску или сыворотку для закрепления эффекта.

Если нет микроволновки можно просто подогреть молоко в кастрюльке и смешать с желатином в нужной пропорции.

Если с первого раза результата не вышло, попробуйте распарить лицо и попробовать на распаренную кожу. Возможно у вас просто грубая кожа и нужно перед началось процедуры попотеть.

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Валентина Соломатина