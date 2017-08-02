Продукты полезные для кожи
Вот что нужно употреблять в пищу, чтобы иметь красивую и здоровую кожу.
Продукты из цельной пшеницы
Они работают чудесным образом на коже. Помимо того, что они способны регулировать уровень сахара в крови, цельное зерно очищает кожу и закрывает поры.
Рыба
Благодаря высокому содержанию Омега-3 жирных кислот, рыба имеет большие преимущества для кожи. Включайте ее почаще в свой рацион.
Помидоры
В томатах можно найти много витамина С - это антиоксидант, который сохраняет эластичность кожи.
Яйца
Этот продукт обеспечивает организм значительным количеством белка, цинка и селена, который удаляет примеси из кожи и сохраняет поры закрытыми.
Творог
Начните свой день с творога, потому что этот продукт делает чудеса для вашей кожи. Ешьте его в сочетании с брокколи или шпинатом, с целью повышения положительных эффектов.
Александра Дроздова