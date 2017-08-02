Продукты полезные для кожи

Вот что нужно употреблять в пищу, чтобы иметь красивую и здоровую кожу.

Продукты из цельной пшеницы

Они работают чудесным образом на коже. Помимо того, что они способны регулировать уровень сахара в крови, цельное зерно очищает кожу и закрывает поры.

Рыба

Благодаря высокому содержанию Омега-3 жирных кислот, рыба имеет большие преимущества для кожи. Включайте ее почаще в свой рацион.

Помидоры

В томатах можно найти много витамина С - это антиоксидант, который сохраняет эластичность кожи.

Яйца

Этот продукт обеспечивает организм значительным количеством белка, цинка и селена, который удаляет примеси из кожи и сохраняет поры закрытыми.

Творог

Начните свой день с творога, потому что этот продукт делает чудеса для вашей кожи. Ешьте его в сочетании с брокколи или шпинатом, с целью повышения положительных эффектов.

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Александра Дроздова