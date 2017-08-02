Простые физические упражнения для красивой фигуры

Самые простые физические упражнения подойдут тем, кто только начинает заниматься, и боится нагрузок, а также тем, у кого время на занятия ограничено.

1. Упражнения для рук.

Это несложное упражнение позволяет укрепить мышцы рук и придать им отличную форму.

Для занятия понадобится эспандер. Поставьте ногу в ручку снаряда и прижмите его к полу, вторую ручку эспандера возьмите в руку. Поднимайте руку до тех пор, пока она не окажется у вас за головой. Сделайте 10 подъемов руки, затем поменяйте ногу и руку. Повторите упражнения еще 10 раз.

2. Упражнения для спины и пресса.

Простое упражнения для поддержания вашего пресса и осанки. Уменьшение сантиметров на талии - хороший результат постоянного выполнения этого упражнения.

Для выполнения упражнения нужен фитбол. Лягте на мяч животом и постарайтесь поднять прямые ноги и вытянутые вперед руки, и зафиксировать тело в таком положении - лежа на мяче - на несколько секунд. Упражнение постарайтесь выполнить 10 раз.

Другое упражнение на фитболе выполняется также на животе. Заведите руки за голову. Лежа на мяче, напргите мышцы пресса. Расслабьтесь. И так сделайте 12 раз.

3. Упражнение для ног и ягодиц.

Хотите упругие и подтянутые ягодицы, тогда постарайтесь качественно выполнять это простое упражнение. Тем более, что для его выполнения не нужны никакие дополнительные средства. Только вы и занятия!

Из положения стоя сделайте выпад правой ногой. Задержитесь в таком положении на 10 секунд. Измените ногу, сделав теперь выпад левой, а правую отставив назад. Повторите упражнение для каждой ноги по 8 раз.

Как можно чаще устраивайте для себя эти простые физические занятия. Много времени у вас не отнимут, зато придадут сил, энергии и уверенности.

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Алевтина Мармеладова