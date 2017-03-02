8 масок для преображения глаз

Самая уязвимая зона на нашем лице - это кожа вокруг глаз. Именно в этой области кожа истончается и увядает раньше, чем на остальной части лица, и быстрее появляются первые морщины - «гусиные лапки».

Маска для век против отеков

Смешать 2 чайные ложки сметаны с 1 чайной ложкой растертой петрушки. Смесь накладывается на 20—30 мин, затем смывается холодной водой. Применяют при отеках век и “мешках” под глазами.

Маска для век с петрушкой

Корни петрушки пропускают через мясорубку или измельчают на мелкой терке. Кашицу накладывают на глаза на 15—20 мин, затем смывают теплой водой. Применяют при отечности век.

Маска для век против морщин с цветками ромашки аптечной

В мешочки из мягкой ткани всыпают немного ромашки, помещают их в посуду с кипятком и оставляют на 5—10 мин. Затем, пока мешочки еще теплые, их накладывают на глаза. Этот компресс применяется при сильно воспаленных глазах и припухлых веках. Кроме того, он предохраняет от раннего появления морщин вокруг глаз.

Маска антиоксидантная

Размельчите 2-3 листа шпината в кофемолке и отожмите сок.Тщательно смешайте чайную ложку полученного сока с 10 мл масляного раствора витамина А и 1 ч. ложкой крема для кожи вокруг глаз. Наложите маску на область под глазами и держите 20-30 минут, затем осторожно снимите мягким ватным тампоном, смоченным в холодном кипяченом молоке.

Маска из миндального масла

Вбивайте каждый вечер в течение месяца в морщинки миндальное масло, оставляйте примерно на полчаса, затем осторожно, не растягивая кожу, снимайте излишки салфетками. Наносить дополнительно крем на кожу вокруг глаз не стоит, чтобы избежать отеков.

Еще более эффективно против морщин будет масло из абрикосовых косточек. Его можно купить в аптеке.

Маски против темных кругов под глазами

Сырой натертый картофель положите в марлю и подержите на коже век 10–15 минут. Курс – 1,5 месяца, 1 раз в неделю, благодаря содержащемуся в картофеле калию, он поможет избавиться и от темных кругов под глазами.

Маска для блеска глаз

Смешайте 1 ч. ложку банановой кашицы с 1 ч. ложкой холодной сметаны или сливок.

Маска от усталости глаз

Молоко, мука и картошка – таков состав маски, помогающей снять глазное напряжение. Особенно она хороша для тех, кто подолгу смотрит в монитор.

Приготовьте однородную смесь из натертого на мелкой терке сырого картофеля, пшеничной муки и кипяченого молока. Всего возьмите по 2 ч. ложки. Нанесите маску на область глаза на 15-20 минут.

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Валентина Соломатина