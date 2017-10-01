Идеальный подбородок

Фейсбилдинг (facebuilding) поистине творит чудеса: избавляет от морщинок, служит мощным профилактическим средством от акне, укрепляет кожу лица, повышает тонус и устраняет отечность. А еще он может подарить тебе внешность твоей мечты.

В основе упражнений – смена напряжения и расслабления для разных групп мышц лица. Важна и частота повторений. При напряжении нужно считать до пяти, затем необходимо расслабить мышцы. Поначалу достаточно повторять каждое упражнение пять раз, позже – до пятнадцати. Выполняй упражнения ежедневно – и уже через месяц ты сможешь оценить результаты. Для чистоты эксперимента можешь даже сфотографировать свое лицо до тренировок и сравнить с фото, которое сделаешь через месяц.

Упражнение №1 для избавления от двойного подбородка

Подними язык до упора до верхнего неба, при этом рот должен быть открыт. Чтобы проверить, правильно ли ты делаешь это упражнение, запомни: положение подбородка меняется, когда мышца напряжена. Зафиксируй это состояние на 5–7 секунд. Расслабь мышцы, повтори пять раз

Упражнение №2 для избавления от двойного подбородка

Высуни язык, стараясь кончиком достать низ подбородка. Нужно прилагать максимальные усилия, чтобы достичь эффективного результата. Зафиксируй это положение на 5–7 секунд. Расслабь мышцы, повтори пять раз

Упражнение №3 для избавления от двойного подбородка

Помести руки под подбородок. В течение 5–7 секунд медленно открывай рот до максимально возможного уровня, преодолевая давление рук. Если тебе трудно удерживать руки под подбородком, можешь для удобства опереться локтями о стол. Расслабь мышцы, повтори упражнение пять раз.

Упражнение для шеи и области второго подбородка

Подними подбородок до такого уровня, чтобы кожа шеи натянулась.Спина при этом должна быть прямая, плечи расправлены. Сомкни челюсти и надави кончиком языка изнутри на нижнюю десну: должно быть напряжение подъязычных мышц и мышц шеи. Зафиксируй это состояние на 5–7 секунд. Расслабь мышцы, повтори пять раз.

Упражнение для области второго подбородка

Подними подбородок до такого уровня, чтобы кожа шеи натянулась.Спина при этом должна быть прямая, плечи расправлены. Всем языком сильно надави на небо, слегка разомкнув зубы и губы. Зафиксируй это состояние на 5–7 секунд. Расслабь мышцы, повтори пять раз.

Упражнение для идеального подбородка и нижней губы

Загни нижнюю губу за нижний ряд зубов,мышцы губы и подбородка напряги, слегка откинув голову назад. Чтобы проверить, правильно ли ты делаешь это упражнение, запомни: при выполнении упражнения должно быть напряжение мышц в области шеи. Зафиксируй это состояние на 5–7 секунд. Расслабь мышцы, повтори пять раз.

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Валентина Соломатина