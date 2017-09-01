Упражнения для уменьшения желудка

Упражнения с целью уменьшения размеров органа пищеварения - желудка - были заимствованы из йоги и Тай-чи. Они были позаимствованы не только для того, чтобы укрепить мышцы живота, а также и для прорабатывания диафрагмы и приведения в активность абсолютно всех мышц тела.

В конечном итоге растянувшийся в процессе чрезмерного употребления пищи желудок, в самом деле, становится поменьше в объеме, и вместе с тем вы сможете соблюдать диету, не прилагая особых усилий. А еще выполняемые движения приводят к формированию плоского живота и ярко выраженной грации.

Упражнение № 1. Диафрагмальное дыхание лежа

Необходимо лечь на какую-либо прочную поверхность, прижать поясницу к полу, стопы нужно установить соответствующе друг другу таким образом, чтобы бедра оказались на одном уровне. Неторопливо сделайте вдох на два счета, втягивая совместно брюшную переднюю стенку ниже уровня ребер. Вы должны получить такое ощущение, как будто большое количество кислорода стремительно направляется в грудную клетку. Неторопливо выполните вдох, не расслабляя при этом мышцы живота. Совершите около десяти выдохов и вдохов, с очередным разом все мощнее втягивая свой живот.

Упражнение № 2. Дыхание собаки

Присаживайтесь на пол в позу полулотос, спину удерживайте в прямом положении. В случае, если для вас тяжело принять данную позу, просто разместитесь на кончике стула и выпрямите вашу спину. Совершайте значительные многостадийные выдохи и вдохи, при этом попытайтесь подтянуть живот к спине. Запомните такую схему: выполните тройной вдох носом, сделайте губы трубочкой, далее совершите тройной выдох.

Упражнение № 3. Планка и втягивание живота

Упритесь на ладони и носочки, руки держите определенно под плечами, тело должно образовывать ровную линию, замедленно совершайте десять выдохов и вдохов, не изменяя при этом позу. Далее выполните десять «дыханий собаки», одновременно втяните мышцы живота и не изменяйте принятой позиции. При окончании данного упражнения наклонитесь, чтобы ягодицы поднялись вверх, тело получило форму буквы «Л» и устремитесь плечами по направлению к низу, а тазовыми косточками по направлению к верху на протяжении одной или двух минут.

Упражнение № 4. Скручивание «чашка»

Переворачивайтесь на спину, примите позицию для упражнения № 1, затем совершите один глубокий вдох и один исчерпывающий выдох, как можно сильно втяните мышцы живота после выполнения выдоха, чтобы он глубоко вошел внутрь и стал в форме чаши. Устремитесь плечами к бедрам, а вот руки пускай находятся за головой. В такой позе продержитесь на четыре- восемь счетов, после этого выполните все вторично, начиная с самого начала восемь-десять раз.

Упражнение № 5. Скручивание «винт»

Становитесь в позицию Планки и совершите десять повторений дыхания собаки. После всего этого втяните мышцы живота и после абсолютного выдоха приостановите процесс дыхания. Направляйте правое колено к плечу левой руки, и, задерживая процесс дыхания, продолжайте пребывать в данной позе восемь-десять счетов. Выполните повтор четыре или пять раз с каждой ноге.

Все эти упражнения помогут похудеть без вреда для здоровья, только выполняйте их регулярно. Такой маленький комплекс упражнений вы сможете осуществлять после своей привычной кардиотренировки, или же в силовом комплексе перед выполнением упражнений на пресс.

Совершайте такие упражнения для понижения объема желудка три либо четыре раза за неделю, тогда вы сумеете позабыть о неумеренном потреблении пищи уже спустя 30 дней.

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Алевтина Мармеладова