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Женский мир

Три способа сузить поры на лице

Три способа сузить поры на лице. 13211.jpeg

Нужно понимать, что сделать широкие поры совсем незаметными не получится, но сузить их и привести кожу в нормальное состояние вполне реально. 

1. Дрожжевая маска

Идеальна для жирной, комбинированной и склонной к акне коже. Простая в приготовлении и дает очень быстрый результат.

Как приготовить?

Кусочек пекарских дрожжей смешайте со столовой ложкой слегка теплого молока. Когда у вас получится гладкая смесь, наложите ее равномерно на кожу лица. Как только дрожжи превратятся в сухую корочку, смойте их теплой водой.

2. Маска из пищевой соды

Дешевая и всегда доступная пищевая сода широко используется в косметике. Она удаляет с кожи жир и загрязнения, а также восстанавливает надлежащий баланс рН. 

Как приготовить?

Смешайте по две чайные ложки пищевой соды и теплой воды. Нанесите готовую смесь на лицо и делайте массаж круговыми движениями, затем смойте прохладной водой. Повторяйте процедуру каждый день в течение 5-7 дней, а затем уменьшите частоту до 3-5 раз в неделю.

3. Белковая маска

Яичный белок - отличный продукт, который не только сужает поры, но и эффективно питает кожу. Регулярное его применение сделает вашу кожу на лице здоровой и гладкой.

Как приготовить?

Один яичный белок смешайте с двумя чайными ложками лимонного сока. Нанесите готовую маску на лицо и смойте, когда она высохнет.

 

Валентина Соломатина
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