Знаменитая турецкая паста для больных и здоровых

Помогает ослабленному болезнью телу восстановить иммунитет, повысить энергию, восстановить силы и избавить организм от любых воспалительных процессов.

Эта паста предназначена тем, у кого ослаблено здоровье или тем, кто проходит длительное лечение или тем, кто ощущает упадок сил и недостаток энергии.

Является сильным афродизиаком.

Противопоказания к применению турецкой пасты - аллергия на компоненты препарата. И обязательно советуйтесь с лечащим врачом.

Состав:

- хороший мед - 850 г

- семена черного тмина - 3 ст.л.

- имбирь (молотый в порошок) - 1 ст.л.

- куркума - 2 ст.л.

- семена расторопши - 4 ст.л.

- виноградные косточки - 3 ст.л.

- пыльца - 5 ст.л.

- немного пчелиного молочка (с ложку)

- гвоздика - 1 ч.л.

- черный перец - 0,5 ч.л.

- кориандр - 0,5 ч.л.

- кокосовая стружка - 1 ч.л.

- анис - 1 ч.л.

- шафран - 1 ч.л.

- корица - 0,5 ч.л.

- тмин - 1 ч.л.

- лимонная кислота - 0,5 ч.л.

- кардамон - 1 ч.л.

- пару щепоток ванильного порошка

Все компоненты складываете в эмалированную миску или кастрюлю и тщательно перемешиваете деревянной ложкой. Затем перекладываете полученную пасту в чистую стеклянную банку и храните в холодильнике.

Употреблять по 1 столовой ложке 2 раза в день перед едой утром и вечером.

Если вы захотите приготовить еще одну порцию турецкой пасты, то вам следует сначала сделать 10 дневный перерыв, после приема первой порции пасты.

Все компоненты турецкой пасты (кроме меда) можно приобрести в аптеке, а специи - в супермаркете

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Александра Дроздова