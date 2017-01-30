Знаменитая турецкая паста для больных и здоровых
Помогает ослабленному болезнью телу восстановить иммунитет, повысить энергию, восстановить силы и избавить организм от любых воспалительных процессов.
Эта паста предназначена тем, у кого ослаблено здоровье или тем, кто проходит длительное лечение или тем, кто ощущает упадок сил и недостаток энергии.
Является сильным афродизиаком.
Противопоказания к применению турецкой пасты - аллергия на компоненты препарата. И обязательно советуйтесь с лечащим врачом.
Состав:
- хороший мед - 850 г
- семена черного тмина - 3 ст.л.
- имбирь (молотый в порошок) - 1 ст.л.
- куркума - 2 ст.л.
- семена расторопши - 4 ст.л.
- виноградные косточки - 3 ст.л.
- пыльца - 5 ст.л.
- немного пчелиного молочка (с ложку)
- гвоздика - 1 ч.л.
- черный перец - 0,5 ч.л.
- кориандр - 0,5 ч.л.
- кокосовая стружка - 1 ч.л.
- анис - 1 ч.л.
- шафран - 1 ч.л.
- корица - 0,5 ч.л.
- тмин - 1 ч.л.
- лимонная кислота - 0,5 ч.л.
- кардамон - 1 ч.л.
- пару щепоток ванильного порошка
Все компоненты складываете в эмалированную миску или кастрюлю и тщательно перемешиваете деревянной ложкой. Затем перекладываете полученную пасту в чистую стеклянную банку и храните в холодильнике.
Употреблять по 1 столовой ложке 2 раза в день перед едой утром и вечером.
Если вы захотите приготовить еще одну порцию турецкой пасты, то вам следует сначала сделать 10 дневный перерыв, после приема первой порции пасты.
Все компоненты турецкой пасты (кроме меда) можно приобрести в аптеке, а специи - в супермаркетеАлександра Дроздова