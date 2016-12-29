Уникальная ягода шиповник

Плоды шиповника обладают мощным бактерицидным действием.

В тибетской медицине они применяются для лечения заболеваний легких, кишечника, нервной системы, атеросклероза и как поливитаминное средство.

1. Витаминный настой.

20 гр плодов шиповника залить 500 мл кипятка (можно в термосе), принимать по 100 мл за 30 мин. до еды 2 раза в сутки. Готовить не больше чем на 2 суток.

2. Отвар из сушеного шиповника.

100 гр сухих плодов шиповника, 1 литр воды, 5-10 гр сахара либо меда.

Плоды залить водой прокипятить в закрытой посуде 5-7 мин, дать настояться в течение 2-3 часов, процедить.

3. Отвар шиповника с лимонным соком.

20 гр сушеных плодов шиповника, 20 мл лимонного сока, 150 мл воды. Плоды промыть, залить горячей водой, кипятить 10 минут. Дать настояться и процедить. Добавить 1 ч. ложку сахара. Влить лимонный сок.

4. Сироп из шиповника.

1 кг ягод шиповника, 1 кг сахара, 6 стаканов воды. Свежие плоды, отделенные от семян, тщательно промыть в холодной воде, после чего очистить от волосков, измельчить на мясорубке. Залить водой и кипятить 10 мин, добавить сахар и продолжать варить 15-20 мин. Процедить и разлить в бутылки.

5. Напиток из шиповника с черникой.

3 ст. ложки сушеных плодов шиповника, 1 ст. ложку сушеных ягод черники, 3 ст. ложки меда, 5 стаканов воды. Измельченные сухие плоды шиповника и ягоды черники смешать, залить кипящей водой, настаивать 15-20 мин. Отвар процедить через марлю. Выжимки снова залить кипящей водой. Соединить оба отвара, положить мед.

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Мария Зимина