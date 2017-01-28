Почему важно знать, как наносить крем ?

Неаккуратные или торопливые движения во время нанесения косметического средства растягивают кожу, что в последствии приводит к дряблости и образованию морщин на лице и области шеи.

Именно поэтому, дорогие девушки, любите свою кожу и относитесь к ней бережно, ведь только тогда она на долгие годы сохранит свое сияние и красоту. Запомните, что процедура правильного нанесения крема на лицо – это особый ритуал, который займет совсем немного вашего свободного времени. Перед процедурой умойтесь теплой водой или очистите кожу при помощи тоника и уютно расположитесь перед зеркалом. Наступает момент нанесения крема.

Нанесение крема на лицо.

Накладывать крем на нежную кожу лица следует аккуратными движениями кончиков пальцев. Старайтесь совершать мягкие похлопывающие действия, не растягивающие кожу. Польза от нанесения крема пальцами заключается в дополнительном согревающем эффекте, за счет которого эффективные компоненты крема быстрее проникают в кожу.

Легкие массажные движения должны быть направлены снизу вверх и от центра в стороны. То есть от начала бровей к линии роста волос, от кончика носа к области между глазами, от крыльев носа к скулам и от подбородка к щекам. При нанесении крема на лоб, следует совершать аккуратные горизонтальные поглаживания от центра лба к височной области.

Такой бережный массаж в сочетании с эффективностью крема позволит коже оставаться молодой и сияющей долгие годы.

Нанесение крема на область вокруг глаз.

Самая нежная кожа располагается в области вокруг глаз, поэтому наносить крем на данный участок лица необходимо особенно аккуратно. В качестве косметического средства можно использовать легкий увлажняющий или питательный крем для кожи вокруг глаз.

Наносить крем следует по направлению от внешнего угла глаза к внутреннему, затем к области верхнего века и вновь внешнему уголку глаза.

Ваши движения должны быть легкими или похлопывающими. Ни в коем случае нельзя растягивать кожу вокруг глаз, так как это приводит к появлению мимических морщин.

За счет кругообразного нанесения крема мелкие морщины разглаживаются, а нежная кожа расслабляется и отдыхает. Крем на область вокруг глаз наносят безымянными пальцами, за счет чего достигается минимальное давление на кожу.

Нанесение крема на шею.

Во время нанесения крема многие женщины незаслуженно забывают про область шеи, которая, так же как и лицо, требует питания и увлажнения.

Для того чтобы ваша шея долгие годы оставалась изящной, не забывайте про гимнастику для лица, а также про нанесение крема по массажным линиям. На этом участке косметические средства следует накладывать снизу вверх.

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Евгения Примак